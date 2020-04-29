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Регионы Сибири из-за аномально теплой погоды приступили к раннему севу яровых культур

По словам аграриев, ограничения в связи с пандемией не сказались на подготовке к посевной
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© Александр Рюмин/ТАСС

ТАСС, 29 апреля. Регионы Сибирского федерального округа, где в этом году теплая погода установилась уже в апреле, приступили к раннему севу, не дожидаясь обычных для этого майских дней. Представители региональных властей и сами аграрии рассказали ТАСС, что ограничения в связи с пандемией не сказались на подготовке к посевной, в отличие от преждевременного прихода тепла, который может создать проблемы при выращивании урожая.

Риски ранней посевной

Обычно посевная в регионах Сибири начинается в мае. Однако еще в середине апреля установилась жаркая и сухая погода, температура воздуха бьет рекорды наблюдений. Поэтому аграриям пришлось развернуть активную работу в полях в разгар пандемии коронавируса. По словам заместителя председателя аграрного комитета Заксобрания Новосибирской области Дениса Субботина, столь ранний сев для Сибири является своего рода экспериментом. "На мой взгляд, раньше 1 мая в Новосибирской области сеять не стоит. Это исходит из желания соблюсти баланс между тем, чтобы сохранить влагу, которая осталась с зимы, и тем, чтоб не попасть в июньскую засуху. Но сейчас весна ранняя, и многие в регионе решили посеять пораньше", - сказал агентству Субботин, отметив, что засуху лучше переживают молодые растения.

Сложившаяся ситуация чревата для аграриев рядом проблем в дальнейшем, отмечает министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа. "Это не совсем то, что нам надо, но приходится исходить из реальных условий. Ранняя весна грозит тем, что будет отсутствие влаги в почве, и тем, что при такой температуре будет интенсивное произрастание сорняков, что несет для аграриев дополнительные расходы по их уничтожению", - сказал он ТАСС.

Тенденция стала общей для всех регионов Западной Сибири. В Алтайском крае весенние полевые работы начались на 7-10 дней раньше обычного, рассказали ТАСС в региональном Минсельхозе. В Кемеровской области - почти на неделю раньше, чем в прошлом году. Темпы посевной в Кузбассе при этом вдвое превышают прошлогодние, пояснил ТАСС заместитель губернатора по агропромышленному комплексу Алексей Харитонов.

Однако не все аграрии стремятся раньше провести посевную. Так, в Алтайском крае несколько климатических зон, и в каждой свои особенности весенних полевых работ. К примеру, по словам директора крупной алтайской агропромышленной компании "Колос", которая находится в степи, члена комитета по аграрной политике и природопользованию Алтайского края заксобрания Сергея Бенслера, там планируют продолжить сев после 7 мая.

"Мы надеемся на свой опыт и технологии, ведем на всякий случай консультации, но мы своими ресурсами отвечаем за свои действия. <...> Сейчас мы посеяли процентов 15, и мы пока стоим - у нас свои сроки для каждой культуры", - отметил он.

Влияние пандемии

Власти сибирских регионов сообщают, что пандемия коронавируса, из-за которой режим самоизоляции введен во всех субъектах СФО, не оказала значительного влияния на подготовку и проведение посевной. "Сейчас все базы снабжения, дилерские центры и сервисные бригады работают в полном объеме, все выстроилось. Какой-то ощутимой проблемы мы не видим", - рассказал Дрофа. Не наблюдается проблем и в Новосибирской и Кемеровской областях.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев ранее заявлял, что как раз пандемия коронавируса потребовала активнее развивать сельское хозяйство в регионе и укреплять продовольственную безопасность. "Кузбассу нужны качественные продукты по доступным ценам. Поэтому я напрямую общаюсь с сельхозпроизводителями, смотрю, какие у них проблемы, чем им нужно помочь", - отмечал Цивилев.

Дрофа подчеркнул, что сами полевые работы распространению коронавируса не способствуют, поскольку их участники фактически живут изолированно до окончания посевной. "Мы ставим задачу, чтобы максимальное количество людей было в поле. Где-то даже формируют бригады, которым обеспечивают трехразовое питание, бытовые условия и какую-нибудь баню. Люди выезжают и работают изолированно до самого окончания посевной", - подчеркнул он.

Сами же аграрии отмечают проблемы с финансированием посевной. Так, генеральный директор совхоза "Елисеевский" в Красноярском крае Андрей Васильев рассказал ТАСС, что банки не дают селянам кредиты. Работы ведутся за счет собственных ресурсов и субсидий от Минсельхоза, но в целом хозяйство планирует в 2020-21 годах преодолеть последствия плохого для сельчан 2016 года.

Пожаловался на нехватку средств на ГСМ и несговорчивость банков и директор крупного хозяйства "Первомайское " из Хакасии Евгений Байкалов - пока он пытался получить банковский кредит, погодные условия ухудшились: "Ситуация крайне сложная. У нас 2 тыс. га посевной, планировали ввод 4 тыс. га залежных земель, технику приобрели. Хотел круглосуточно ставить технику и день-ночь пахать <...>. С этой погодой вся влага ушла, надо подбирать время, под дожди сеять, а как тут подберешь".

АПК в регионах Сибири

По данным Министерства сельского хозяйства России, в текущем году вся посевная площадь в Сибири составит 14,3 млн га - на 300 тыс. га больше, чем в 2019-м. Из них площадь ярового сева достигнет 12,2 млн га, а 8,6 млн га засеют зерновыми и зернобобовыми, в том числе пшеницей 5,5 млн га. Всего по итогам 2020 года планируется собрать 9,3 млн тонн пшеницы по округу.

В 2019 году в регионах Сибири было выращено 14,7 млн тонн зерновых и зернобобовых. Крупнейшие производители зерна в СФО - Алтайский край и Омская область, которые собрали в прошлом году около 4,2 млн тонн и 3 млн тонн зерна соответственно. По данным полпредства СФО, регионы Сибири экспортируют не более 500 тыс. тонн зерна в год, но при этом располагают потенциалом экспорта до 5 млн тонн. Основными направлениями экспорта зерна из Сибири являются Казахстан, Монголия, Белоруссия, Китай, Азербайджан и Латвия.

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