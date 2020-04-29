В атмосфере Омска выявили повышенное содержание этилбензола и фенола

ОМСК, 29 апреля. /ТАСС/. Центр экологического мониторинга Омска зафиксировал в среду в атмосфере города превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) этилбензола и фенола в 6,6 и 2,2 раза соответственно. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.

В Омске регулярно фиксируют превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе. К 2024 году город обязан, согласно майскому указу президента, снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.

"29 апреля установлено наличие резкого химического запаха в атмосферном воздухе на проспекте Губкина в Советском административном округе города Омска. Передвижной экологической лабораторией произведен отбор проб атмосферного воздуха. По результатам испытаний установлено превышение предельно допустимой концентрации этилбензола (6,6 ПДК) и фенола (2,2 ПДК)", - сказали в пресс-службе.

Источником выбросов может быть предприятие, которое подлежит федеральному государственному экологическому надзору, отметили в Минприроды. С наветренной стороны от этой организации запах не ощущается. В Советском округе Омска находится северо-западный промышленный узел города, где расположены, в частности, крупнейшие нефтехимические предприятия региона. Данные проверки направлены Росприроднадзору и Роспотребнадзору.

В пресс-службе добавили, что сотрудники Минприроды установили источник загрязнения атмосферы, из-за которого 28 апреля в атмосфере было выявлено превышение ПДК фенола в 1,3 раза. "В ходе предварительной проверки установлен факт обжига проводов без применения специальных установок на предприятии, осуществляющем деятельность по приему цветных и черных металлов в Советском округе Омска. Пункт приема металлов не состоит на государственном учете объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду", - сказали в Минприроды.

Директор предприятия вызван в ведомство для дачи показаний по данному факту.