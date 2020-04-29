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Прокуратура начала проверку причастности чиновника к лесному пожару в Приангарье

Ранее в правоохранительные органы поступило сообщение от главы Усть-Кута, где он сообщил, что обнаружил начинающийся лесной пожар и убегающего в сторону реки одного из сотрудников районной администрации

ТАСС, 29 апреля. Прокуратура Иркутской области начала проверку причастности муниципального чиновника Усть-Кутской районной администрации к лесному пожару на территории этого муниципалитета. Об этом говорится в сообщении областной прокуратуры, опубликованном на сайте Генпрокуратуры РФ.

В среду в Telegram-каналах появилось видео, на котором видно, как несколько человек задержали чиновников районной администрации, в том числе первого вице-мэра Усть-Кутского района Михаила Барса. Задержавшие, среди которых человек, похожий на главу Усть-Кута Александра Душина, заявляют на видео, что чиновники районной администрации приехали поджигать лес, но самих поджогов на видео не зафиксировано.

"28 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение главы администрации г. Усть-Кута о задержании на территории фермерского хозяйства, расположенного на берегу реки Лены, сотрудника администрации Усть-Кутского муниципального образования. По предварительным данным, глава муниципалитета обнаружил начинающийся лесной пожар и убегающего в сторону реки человека, в котором он опознал одного из сотрудников районной администрации", - говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве добавили, что сейчас проводится проверка, в ходе которой будут опрошены очевидцы, изучены видеозаписи и проведено обследование очага возгорания.

"По интернету распространяется ролик о поджоге в Усть-Кутском районе, оценку происходящему пусть дадут следственные органы. Если то, что я видел в ролике, окажется правдой, будут приняты самые жесткие меры", - заявил в среду днем в эфире телеканала "Россия-24" врио губернатора области Игорь Кобзев. Проверку начал также и Следственный комитет.

Ранее в администрации Усть-Кутского района сообщили ТАСС, что чиновники администрации в рамках своих должностных полномочий выезжали на обследование новых очагов природных пожаров.

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