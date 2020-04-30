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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Новосибирской области ограничили въезд людей в регион

На ведущих в регион дорогах создают контрольно-пропускные пункты

НОВОСИБИРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области создают контрольно-пропускные пункты на автодорогах, ведущих в регион, чтобы ограничить доступ в регион людей и машин, говорится в постановлении областного правительства.

"Обеспечить организацию и функционирование контрольно-пропускных пунктов информирования на автомобильных дорогах общего пользования в местах въезда на территорию Новосибирской области, условия для оформления и выдачи уведомлений, предписаний, постановлений, протоколов уполномоченными лицами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; осуществлять информирование пользователей автомобильными дорогами о мерах по ограничению доступа людей и транспортных средств на территорию Новосибирской области", - говорится в сообщении.

В Новосибирской области зарегистрировано 436 случаев COVID-19. 63 человека выздоровели, четверо умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
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