В Красноярском крае нашли тела всех пропавших при прорыве дамбы

КРАСНОЯРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Тела пропавших без вести при прорыве дамбы золотодобывающего предприятия "Сисим" в Красноярском крае обнаружены в нескольких сотнях метров от места аварии. Об этом в четверг ТАСС сообщили в региональном главке МВД РФ.

Прорыв дамбы произошел 19 октября 2019 года. Погибли 17 человек, еще трое числились пропавшими без вести, 23 человека получили травмы различной степени тяжести. 27 апреля было найдено тело одного из пропавших.

"Накануне были обнаружены фрагменты тела мужчины. Сегодня найдено еще одно тело. Оба - примерно в 800 метрах ниже по течению от места, где прорыв [дамбы]. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции", - сообщил собеседник агентства.

Таким образом найдены все пропавшие при прорыве дамбы. В пресс-службе краевого ГУ МВД сообщили, что назначено проведение экспертиз по установлению личностей погибших. Предположительно, это сотрудники золотодобывающего предприятия, которые пропали в октябре прошлого года.

После прорыва дамбы было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии причин ЧП нарушения при ведении золотодобычи. Под стражу были заключены гендиректор золотодобывающего предприятия "Сисим" Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и горный мастера компании Евгений Александров.

Еще одно уголовное дело возбуждено по факту загрязнения реки. Росприроднадзор выявил превышение взвешенных частиц, концентрации железа и меди в реке Малой Сейбе.