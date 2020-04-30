В Алтайском крае с 1 июля 2020 года начнет действовать налоговый режим для самозанятых

БАРНАУЛ, 30 апреля. /ТАСС/. Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания утвердили в четверг во втором окончательном чтении введение в регионе налога на профессиональный доход - так называемого налога для самозанятых. Такое решение депутаты приняли во время внеочередной сессии, которая в связи с мерами по противодействию распространению коронавирусной инфекции проходит в онлайн-режиме.

Губернатор региона Виктор Томенко поднял вопрос о введении этого налога еще в мае 2019 года. Глава Алтайского края тогда пояснил, что он необходим, чтобы упорядочить поле предпринимательской деятельности, легализовать его.

"В соответствии с частями 1.1 и 1.2 статьи 1 Федерального закона <...> "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" ввести в действие на территории Алтайского края с 1 июля 2020 года специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", - говорится в пояснительной записке к закону.

По словам начальника регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александра Евстигнеева, важно, что эта система налогообложения предполагает добровольную постановку физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, на налоговый учет, самостоятельное отражение полученных доходов и отсутствия иной отчетности в налоговый орган. Воспользоваться такой системой могут фрилансеры, мастера по маникюру, пекари, сантехники, арендодатели жилья и другие специалисты. Анализ использования налога показал, что в крае до конца года возможно будет вывести на легальную работу около 4 тыс. граждан.

"Мы не только формируем правовую базу для легальной деятельности самозанятых, но совершенствуем налоговые инструменты для индивидуальных предпринимателей, чей доход может быть сопоставим с профессиональным доходом. Обеспечивая введение специального налогового режима, мы создаем стимул для вывода части занятых из теневого сектора, даем возможность части действующих предпринимателей оптимизировать налоговые расходы", - подчеркнул Евстигнеев.

Эксперимент по введению на территории РФ специального режима налогообложения самозанятых начался с 1 января 2019 года. Пилотными регионами стали город Москва, Московская и Калужская области, а также Республика Татарстан. Самозанятые, чей годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей, могут платить налог по ставке 4% при работе с физлицами, и по ставке 6% при работе с компаниями и индивидуальными частными предпринимателями.