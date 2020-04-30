В Омске вступило в силу решение по делу судьи, покончившего жизнь самоубийством

ОМСК, 30 апреля. /ТАСС/. Судебная коллегия по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции отклонила жалобу защиты покончившего жизнь самоубийством федерального судьи Сергея Москаленко, который был признан омским судом виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе прокуратуры Омской области. Решение суда вступило в силу.

Москаленко в январе 2017 года покончил жизнь самоубийством, после чего его родственники не дали согласие на прекращение уголовного дела в связи с его гибелью. В декабре 2019 года Омский областной суд признал Москаленко виновным в получении взятки в особо крупном размере. В связи со смертью обвиняемого уголовное дело было прекращено, но сторона защиты оспорила этот судебный акт в апелляционном порядке.

"Судебная коллегия по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции рассмотрела уголовное дело в отношении бывшего судьи Куйбышевского районного суда г. Омска, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Доводы апелляционной жалобы стороны защиты признаны вышестоящим судом несостоятельными и оставлены без удовлетворения. Судебный акт вступил в законную силу", - сказали в пресс-службе.

Дела Москаленко и Берга

Судья Куйбышевского районного суда Омска Сергей Москаленко рассматривал с 2010 по 2015 годы уголовное дело в отношении руководителя омской строительной компании "Омстрой-2001" Виктора Берга, обвиняемого в хищении более 100 млн рублей у более чем 440 дольщиков, невыплате зарплаты 373 работникам предприятия и в ряде других преступлений. Суд установил, что судья за взятку более чем в 6 млн рублей должен был вернуть уголовное дело прокурору, а при повторном поступлении дела в суд - вынести оправдательный приговор.

В октябре 2015 года Берг был застрелен в лесополосе под Омском. В ноябре того же года неизвестный несколько раз ударил Москаленко ножом, после чего судья три недели провел в больнице. В декабре 2015 года квалификационная коллегия судей удовлетворила представление председателя СК РФ Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, после чего Москаленко был освобожден от занимаемой должности.

Дело в отношении Москаленко было возбуждено в июле 2016 года. В начале декабря ему было предъявлено обвинение в получении взятки от Берга. В январе 2017 года Москаленко покончил жизнь самоубийством, предсмертной записки обнаружено не было. Источник агентства сообщил, что накануне гибели судья получил уведомление о рассмотрении 17 января коллегией судей вопроса об избрании для него меры пресечения в виде ареста и признании обвиняемым по делу об убийстве Берга.

Родственники судьи не дали согласие на прекращение уголовное дела в связи с его смертью, в результате летом 2018 года омский суд вынес обвинительный приговор. Однако сторона защиты оспорила его в Верховном суде, после чего дело было рассмотрено вновь в декабре 2019 года с тем же результатом.