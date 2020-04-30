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Зампрокурора района в Кемерове задержали по подозрению в получении взятки

По данным источника ТАСС, сумма незаконного вознаграждения составила 1 млн рублей

КЕМЕРОВО, 30 апреля. /ТАСС/. Заместитель руководителя прокуратуры Заводского района города Кемерово подозревается в получении взятки в размере около 1 млн рублей. Он задержан, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах региона.

"Заместитель прокурора в Заводском районе Кемерова подозревается в получении взятки на сумму около 1 млн рублей. Он задержан", - сказал источник.

Собеседник агентства не уточнил, при каких обстоятельства и от кого могли быть получены денежные средства. Официальным комментарием прокуратуры Кемеровской области ТАСС в настоящий момент не располагает.

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РоссияКемеровская область
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