Санатории Белокурихи смогут перечислить курортный сбор с отсрочкой до начала 2021 года

БАРНАУЛ, 30 апреля. /ТАСС/. Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания приняли во втором окончательном чтении изменения в закон о курортном сборе в регионе в связи с приостановкой работы санаториев Белокурихи из-за пандемии с 28 марта по 1 июня. В этом году санаториям-операторам сбора разрешается перечислить курортный сбор до 10 января 2020 года, такое решение принято во время внеочередной сессии законодательного собрания, проходящей в четверг в онлайн-режиме.
Операторами курортного сбора, введенного в экспериментальном режиме в городе-курорте федерального значения Белокуриха Алтайского края с 1 мая 2018 года, являются 32 организации. В первый год эксперимента размер сбора составил 30 рублей с одного отдыхающего в сутки, с 2019 года и до окончания эксперимента - 50 рублей. Средства сбора идут на улучшение курортной инфраструктуры. В регионе в связи с пандемией с 28 марта по 1 июня закрыты все туристические и курортные организации - в Белокурихе это градообразующие предприятия, город испытывает серьезные экономические сложности, в частности, платежи за услуги ЖКХ там упали более чем на 40%.
"Приостановить на период с 1 марта по 31 декабря 2020 года действие статьи 5 закона "О введении платы за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском крае". Установить, что сумма курортного сбора, исчисленная и уплаченная плательщиком с 1 марта по 31 декабря 2020 года включительно, перечисляется в краевой бюджет оператором курортного сбора не позднее 10 января 2021 года", - говорится в документе.
Как пояснил начальник управления региона по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых, в изначальной редакции закона санатории должны были перечислять средства сбора в краевой бюджет ежемесячно до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным. Несвоевременное перечисление ведет к штрафу. В ситуации, когда работа санаториев приостановлена, для поддержки в первую очередь крупных санаториев, для которых, по словам Дешевых, предложены лишь единичные меры поддержки, в период вынужденного двухмесячного простоя, и предлагается новый срок перечисления сбора в этом году.
Курорт Белокуриха появился в конце XIX века, известен радоновыми источниками, санатории курорта посещают ежегодно не менее 200 тыс. человек. Алтайский край - регион, активно развивающий туризм. Турпоток в регионе ежегодно увеличивается на 3-5%, в 2019 году регион посетили более 2,3 млн туристов.