Санатории Белокурихи смогут перечислить курортный сбор с отсрочкой до начала 2021 года

БАРНАУЛ, 30 апреля. /ТАСС/. Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания приняли во втором окончательном чтении изменения в закон о курортном сборе в регионе в связи с приостановкой работы санаториев Белокурихи из-за пандемии с 28 марта по 1 июня. В этом году санаториям-операторам сбора разрешается перечислить курортный сбор до 10 января 2020 года, такое решение принято во время внеочередной сессии законодательного собрания, проходящей в четверг в онлайн-режиме.

Операторами курортного сбора, введенного в экспериментальном режиме в городе-курорте федерального значения Белокуриха Алтайского края с 1 мая 2018 года, являются 32 организации. В первый год эксперимента размер сбора составил 30 рублей с одного отдыхающего в сутки, с 2019 года и до окончания эксперимента - 50 рублей. Средства сбора идут на улучшение курортной инфраструктуры. В регионе в связи с пандемией с 28 марта по 1 июня закрыты все туристические и курортные организации - в Белокурихе это градообразующие предприятия, город испытывает серьезные экономические сложности, в частности, платежи за услуги ЖКХ там упали более чем на 40%.