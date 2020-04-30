Правительство Новосибирской области сможет расторгать договор с регоператором ТКО

НОВОСИБИРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Новосибирской области приняли в четверг во втором чтении законопроект, позволяющий правительству региона в одностороннем порядке расторгнуть договор с региональным оператором по обращению с ТКО, в частности, в случае, если компания перестанет выполнять обязательства перед населением и перевозчиками.

"Разработка законопроекта обусловлена необходимостью приведения закона о Новосибирской области в соответствии с 89-ФЗ и в целях уточнения ранее принятых норм. <…> Вносятся следующие изменения: дополняются полномочия правительства Новосибирской области по утверждению порядка лишения юридического лица статуса регионального оператора", - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов на заседании заксобрания.

По словам Архипова, дополняются полномочия МинЖКХ и Минприроды области, а также департамента по тарифам региона. В частности, МинЖКХ наделяется полномочиями по ведению перечня объектов размещения ТКО на территории региона, а также принятию решения о лишении юридического лица статуса регионального оператора. Порядок предполагается разработать, вынести и утвердить на заседании правительства.

Губернатор Андрей Травников ранее отмечал, что закон позволяет принимать более оперативные решения, когда организация, например, региональный оператор, не в состоянии выполнить свои обязательства. Травников указывал, что из-за ситуации с коронавирусом платежи за услуги ЖКХ, в том числе за услуги утилизации отходов, снижаются, поэтому областное правительство создает для себя возможность для маневра в случае ухудшения ситуации.

В июле 2019 года транспортные компании, занимающиеся вывозом мусора в Новосибирской области, направили обращение к губернатору, в котором отмечали, что региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) "Экология-Новосибирск" накопил перед перевозчиками и полигонами долг в размере более 700 млн рублей. В декабре прошлого года ряд перевозчиков объявили о своем уходе с рынка. В середине апреля профильный комитет Заксобрания Новосибирской области одобрил законопроект, позволяющий областному правительству расторгнуть договор с регоператором в одностороннем порядке.