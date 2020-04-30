{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В городах Сибири штормовой ветер повалил деревья, повредил провода и светофоры

В Кемеровской области пострадали два человека

ТАСС, 30 апреля.  Шторм обрушился ночью на города Сибири, ветер повалил деревья и заборы, повредил провода и светофоры, есть пострадавшие. Об этом в четверг сообщили в муниципалитетах и экстренных службах.

В Кузбассе и в Томске порывы ветра достигали 23 м/с, в Красноярске 20-25 м/с.

"На девушку 29 лет в районе Предзаводской в Кемерове упало дерево, она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести", - пояснили ТАСС в пресс-службе центра медицины катастроф Кузбасса. Еще один человек получил незначительные травмы и от госпитализации отказался.

Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Кемеровской области, были повалены 27 деревьев, повреждено восемь автомобилей. Из-за непогоды были зафиксированы и локальные отключения электроэнергии. "Основными причинами нарушений стали схлест или обрыв проводов, падение веток и других посторонних предметов на провода, а также повреждения в сетях других электросетевых компаний", - сообщили журналистам в пресс-службе "МРСК Сибири" ("Россети Сибирь").

Ситуация в Красноярске и Томске

В департаменте городского хозяйства Красноярска сообщили ТАСС, что в городе к этому часу зафиксированы несколько десятков сообщений об искрящихся и оборванных проводах, поваленных и поврежденных деревьях, поврежденных дорожных знаках и светофорах. Также продолжают поступать сообщения о поврежденных остановках, рекламных конструкциях, строительных заборах, кровлях и фасадах построек.

Сейчас выведены дополнительные оперативные бригады, которые устраняют ситуации, угрожающие безопасности и здоровью горожан. Специалисты обесточивают оборванные провода, восстанавливают электроснабжение, приводят в порядок дорожные знаки, настраивают работу светофоров, убирают с проезжей части и пешеходных дорожек поваленные ветки, деревья, части рекламных конструкций и разрушенных ограждений. Эти работы будут проходить в течение нескольких суток.

Подобные повреждения были и в Томске. Большую часть ЧП удалось оперативно устранить - восстановить электроснабжение и подачу воды, однако часть домов и продолжаются работы по восстановлению электричества на проспекте Комсомольском, 5, восстанавливается наружное освещение на крупных загородных трассах - Коларовском и Богашевском трактах.

"Городские службы сработали оперативно и слаженно. Причиной обрыва проводов и нарушения работы электротранспорта и электроснабжения в очередной раз стали аварийно-опасные деревья. Это еще раз доказывает, что наша работа по их плановой замене должна продолжаться", - приводятся в сообщении пресс-службы администрации слова мэра Томска Ивана Кляйна.

Теги
РоссияКрасноярский крайКемеровская областьТомская область
Реклама на ТАСС
В Алтайском крае выделят на ремонт аварийной плотины XVIII века 14 млн рублей
В случае прорыва плотины на озере Белом в поселке Имени 8 марта может затопить восемь сел
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС