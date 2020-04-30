В городах Сибири штормовой ветер повалил деревья, повредил провода и светофоры

ТАСС, 30 апреля. Шторм обрушился ночью на города Сибири, ветер повалил деревья и заборы, повредил провода и светофоры, есть пострадавшие. Об этом в четверг сообщили в муниципалитетах и экстренных службах.

В Кузбассе и в Томске порывы ветра достигали 23 м/с, в Красноярске 20-25 м/с.

"На девушку 29 лет в районе Предзаводской в Кемерове упало дерево, она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести", - пояснили ТАСС в пресс-службе центра медицины катастроф Кузбасса. Еще один человек получил незначительные травмы и от госпитализации отказался.

Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Кемеровской области, были повалены 27 деревьев, повреждено восемь автомобилей. Из-за непогоды были зафиксированы и локальные отключения электроэнергии. "Основными причинами нарушений стали схлест или обрыв проводов, падение веток и других посторонних предметов на провода, а также повреждения в сетях других электросетевых компаний", - сообщили журналистам в пресс-службе "МРСК Сибири" ("Россети Сибирь").