В городах Сибири штормовой ветер повалил деревья, повредил провода и светофоры

ТАСС, 30 апреля. Шторм обрушился ночью на города Сибири, ветер повалил деревья и заборы, повредил провода и светофоры, есть пострадавшие. Об этом в четверг сообщили в муниципалитетах и экстренных службах.
В Кузбассе и в Томске порывы ветра достигали 23 м/с, в Красноярске 20-25 м/с.
"На девушку 29 лет в районе Предзаводской в Кемерове упало дерево, она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести", - пояснили ТАСС в пресс-службе центра медицины катастроф Кузбасса. Еще один человек получил незначительные травмы и от госпитализации отказался.
Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Кемеровской области, были повалены 27 деревьев, повреждено восемь автомобилей. Из-за непогоды были зафиксированы и локальные отключения электроэнергии. "Основными причинами нарушений стали схлест или обрыв проводов, падение веток и других посторонних предметов на провода, а также повреждения в сетях других электросетевых компаний", - сообщили журналистам в пресс-службе "МРСК Сибири" ("Россети Сибирь").
Ситуация в Красноярске и Томске
В департаменте городского хозяйства Красноярска сообщили ТАСС, что в городе к этому часу зафиксированы несколько десятков сообщений об искрящихся и оборванных проводах, поваленных и поврежденных деревьях, поврежденных дорожных знаках и светофорах. Также продолжают поступать сообщения о поврежденных остановках, рекламных конструкциях, строительных заборах, кровлях и фасадах построек.
Сейчас выведены дополнительные оперативные бригады, которые устраняют ситуации, угрожающие безопасности и здоровью горожан. Специалисты обесточивают оборванные провода, восстанавливают электроснабжение, приводят в порядок дорожные знаки, настраивают работу светофоров, убирают с проезжей части и пешеходных дорожек поваленные ветки, деревья, части рекламных конструкций и разрушенных ограждений. Эти работы будут проходить в течение нескольких суток.
Подобные повреждения были и в Томске. Большую часть ЧП удалось оперативно устранить - восстановить электроснабжение и подачу воды, однако часть домов и продолжаются работы по восстановлению электричества на проспекте Комсомольском, 5, восстанавливается наружное освещение на крупных загородных трассах - Коларовском и Богашевском трактах.
"Городские службы сработали оперативно и слаженно. Причиной обрыва проводов и нарушения работы электротранспорта и электроснабжения в очередной раз стали аварийно-опасные деревья. Это еще раз доказывает, что наша работа по их плановой замене должна продолжаться", - приводятся в сообщении пресс-службы администрации слова мэра Томска Ивана Кляйна.