{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

В небо над Новосибирском 9 мая поднимутся 10 военных вертолетов и самолетов

Это транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31
Ми-8 АМТШ-В Пресс-служба Центрального военного округа
Описание
Ми-8 АМТШ-В
© Пресс-служба Центрального военного округа

ТАСС, 30 апреля. Демонстрационный пролет военной авиации в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится в Новосибирске 9 мая. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Центрального военного округа.

"В пролете будут задействованы 10 единиц авиационной военной техники, такие как транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31", - уточнили в пресс-службе.

Военные летчики приступили к проведению совместных тренировок, во время которых на практике отрабатывают слаженность действий, соблюдение заданной высоты и скорости полета воздушных судов, а также выдерживание определенных дистанций и интервалов.

Генеральная репетиция пролета пройдет 7 мая над центральной площадью Новосибирска.

Ранее сообщалось, что Центральный военный округ задействует в пролетах авиации над девятью российскими городами на День Победы 9 мая более 80 воздушных судов: 44 самолета и 40 вертолетов. Наиболее масштабные полеты пройдут в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре.

Теги
РоссияНовосибирская область75-летие Победы
Реклама на ТАСС
В Алтайском крае выделят на ремонт аварийной плотины XVIII века 14 млн рублей
В случае прорыва плотины на озере Белом в поселке Имени 8 марта может затопить восемь сел
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС