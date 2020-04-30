В небо над Новосибирском 9 мая поднимутся 10 военных вертолетов и самолетов

ТАСС, 30 апреля. Демонстрационный пролет военной авиации в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится в Новосибирске 9 мая. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Центрального военного округа.

"В пролете будут задействованы 10 единиц авиационной военной техники, такие как транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31", - уточнили в пресс-службе.

Военные летчики приступили к проведению совместных тренировок, во время которых на практике отрабатывают слаженность действий, соблюдение заданной высоты и скорости полета воздушных судов, а также выдерживание определенных дистанций и интервалов.

Генеральная репетиция пролета пройдет 7 мая над центральной площадью Новосибирска.

Ранее сообщалось, что Центральный военный округ задействует в пролетах авиации над девятью российскими городами на День Победы 9 мая более 80 воздушных судов: 44 самолета и 40 вертолетов. Наиболее масштабные полеты пройдут в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре.