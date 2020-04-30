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В Новокузнецке частные перевозчики без предупреждения не вышли на маршруты

Таким образом предприниматели выразили недовольство планами городских властей о пересмотре схемы пассажирских перевозок

КЕМЕРОВО, 30 апреля. Более 100 автобусов частных пассажирских перевозчиков в Новокузнецке Кемеровской области в четверг не вышли на маршруты и остановили перевозку пассажиров в четырех районах города, таким образом предприниматели выразили недовольство планами муниципальных властей о пересмотре схемы пассажирских перевозок. Власти Новокузнецка создали оперативный диспетчерский штаб и запускают на линии дополнительные автобусы из соседних муниципальных образований, чтобы не допустить массовых скоплений людей в транспорте, сообщил на своей странице в Instagram глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

"Утром в городе создан оперативный диспетчерский штаб для решения проблем организации транспортной доступности. Главное сейчас - не допустить массовых скоплений людей в подвижном составе и обеспечить транспортной доступностью жителей всего города. Для этого уже сейчас запущены дополнительные трамваи и троллейбусы, пассажирские автотранспортные предприятия увеличили выпуск на линию автобусов большой и особо большой вместимости. По решению Губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в Новокузнецк направлены дополнительные автобусы из соседних муниципальных образований", - написал Кузнецов, пояснив, что перевозчики не предупреждали власти, что не выйдут на маршруты.

Муниципальные власти намерены привлечь перевозчиков к ответственности за срыв работы общественного транспорта.

Ранее ТАСС сообщал, что Новокузнецк готовится реализовать масштабный инвестиционный проект по замене городского общественного транспорта. Параллельно с приобретением новых экологичных автобусов, трамваев и троллейбусов власти планировали пересмотреть и городскую маршрутную сеть, чтобы избежать дублирования маршрутов и направить дополнительные единицы транспорта туда, где отмечается высокий пассажиропоток. Данное решение было негативно воспринято местными частными перевозчиками, которые боятся лишиться прибыльных маршрутов.

Теги
РоссияКемеровская область
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