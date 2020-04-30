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Пандемия коронавируса нового типа
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В Томской области умер первый пациент, зараженный коронавирусом

Он находился на ИВЛ в тяжелом состоянии
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОМСК, 30 апреля. /ТАСС/. Первый пациент, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, умер в Томской области, сообщил в четверг ТАСС вице-губернатор региона Иван Деев.

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"Факт (первой смерти зараженного коронавирусом) подтверждаю", - сказал Деев. Он уточнил, что пациент находился на ИВЛ в тяжелом состоянии.

В Томской области, по последним данным, зарегистрировано 89 случаев заражения коронавирусом. На вентиляции легких остаются четыре пациента в тяжелом состоянии. 21 человек переболел COVID-19.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073 человека. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияТомская областьПандемия коронавируса нового типа
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