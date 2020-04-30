Суд в Красноярске оставил под арестом помощника депутата, подозреваемого в мошенничестве

КРАСНОЯРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Красноярский краевой суд отклонил апелляцию и оставил под арестом Алексея Талюка, подозреваемого в мошенничестве, а также в наезде на журналиста телеканала. Об этом в четверг говорится в сообщении суда.

В феврале этого года Талюк, являющийся помощником депутата Законодательного собрания Красноярского края Ивана Серебрякова, стал фигурантом громкого скандала - его подозревали, что он сбил, будучи за рулем Mercedes, журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина. По факту воспрепятствования профессиональной деятельности журналиста возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 144 УК РФ). В качестве меры пресечения по этому делу Талюку запрещено покидать место жительства в период с 23:00 до 06:00, общаться с представителями СМИ, осуществлять комментарии следственных и процессуальных действий по настоящему уголовному делу. В апреле Талюк был арестован по подозрению в мошенничестве.

"Суд рассмотрел на судебном заседании апелляционное представление адвоката помощника депутата Законодательного собрания Ивана Серебрякова Алексея Талюка на вынесенное 17 апреля 2020 года решение Железнодорожного районного суда Красноярска по мере пресечения. Красноярский краевой суд оставил решение своих районных коллег без изменения. Талюк останется под арестом до 12 июня 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

Талюка подозревают по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). Подробности уголовного дела не сообщались. Ранее депутат Заксобрания Елена Пензина сообщала в своем Telegram-канале, что Талюк был арестован по подозрению в мошенничестве на 10 млн рублей.