На Новосибирском авиазаводе запустят установку по производству деталей для Су-34

НОВОСИБИРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Самая мощная в России промышленная магнитно-импульсная установка по производству деталей самолетов будет запущена на базе Новосибирского авиационного завода (НАЗ) имени Чкалова (филиал ПАО "Компания "Сухой") до конца 2020 года. В перспективе она будет использоваться для изготовления деталей фюзеляжа пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, первого пассажирского самолета разработанного в России после распада СССР, сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ).

Технология магнитно-импульсной обработки материалов основана на преобразовании электрической энергии в переменное магнитное поле, под воздействием которого происходит пластическая деформация заготовки. У этой технологии широкие возможности - воздействие на заготовку осуществляется дистанционно, без контакта, что позволяет обрабатывать детали, имеющие сложную форму или структуру, полированную или окрашенную поверхность, а также воздействовать на заготовки, находящиеся в контейнерах с вакуумом.

"Мощности установки позволяет производить детали, которые сейчас изготавливаются на обычном прессе. И требуют доводки в ручном режиме. Соответственно, на заводе будут быстрее получать готовые детали, тратить меньше ресурсов на их изготовление", - цитирует пресс-служба руководителя работ по монтажу установки, заведующий кафедрой самолето- и ветролетостроения Николая Курлаева.

Как сообщает пресс-служба, основная задача инженеров факультета летательных аппаратов НГТУ - встроить установку в производственный процесс авиазавода, произвести прочностные испытания производимых ею деталей и подтвердить их предполагаемые высокие качества.

Установку по договору с университетом изготовили специалисты Самарского научного исследовательского университета им. Королева, испытания прошли в средине апреля 2020. Суммарная запасаемая энергия самарской установки составляет 80 килоджоулей.

НАЗ им. Чкалова основан в 1931 году. В годы Великой Отечественной войны выпустил более 15 тыс. истребителей Як-7 и Як-9. Позже завод также был ориентирован на выпуск военной авиации. Основная его продукция - фронтовые бомбардировщики Су-34, завод также выпускает детали гражданских пассажирских самолетов SSJ-100.