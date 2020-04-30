Вторая волна паводка в Алтайском крае в середине мая может подтопить дома 37 тыс. человек

БАРНАУЛ, 30 апреля. /ТАСС/. Первая волна паводка в Алтайском крае прошла фактически без последствий, вторая ожидается в середине мая - на две недели раньше обычных сроков из-за дождей. В зону подтопления второй волны могут попасть 15 тыс. домов с населением порядка 37 тыс. человек, сообщил в четверг зампредседателя правительства региона Игорь Степаненко.

Алтайский край - паводкоопасный регион, в 2014 году он пережил сильнейшее за 50 лет наводнение, ущерб превысил 5 млрд рублей. В 2018 году первая волна паводка нанесла ущерб более 21 тыс. жителей в 218 населенных пунктах. В регионе был введен режим ЧС, ущерб составил более 1 млрд рублей. В 2019 году паводок прошел спокойно. В 2020 году в Алтайском крае в январе на протяжении почти четырех недель продолжались сильные снегопады.

"С учетом того, что ожидаются дожди, <...> можно говорить, что мы не в конце мая, а в середине мая получим явление, которое мы называем второй волной паводка. Подтопления возможны в 24 муниципальных образованиях, в частности в Чарышском, Каснощевоском, Бийском, Советском, Красногорском, Солтонском районах. [Населенных пунктов, подверженных подтоплению], определено 128, это значительное количество населения - 37 тыс. жителей в 15 тыс. домов", - сказал Степаненко.

Он пояснил, что из-за высоких температур наблюдается более интенсивное таяние снегов в горной местности в соседней Республике Алтай, откуда вода скатывается вниз в Алтайский край. Наиболее сложная обстановка прогнозируется по рекам Чарыш, Ануй, Песчаная, Катунь, Бия и Обь. Осадки ожидаются от умеренных до сильных. В крае подготовлены пункты временного размещения на 39 тыс. человек. Также, подготовлены резервные финансовые средства в объеме 580 млн рублей, технические и материальные средства на сумму порядка 646 млн рублей.

Первая волна паводка, по словам Степаненко, прошла достаточно спокойно. Крупных подтоплений в не было, несмотря на объемы снега, которые местами в этом году были превышены в три раза. В Красногорском районе был подтоплен один двухквартирный дом, 31 приусадебный участок. В Ельцовском районе был подтоплен один участок, в Третьяковском районе пострадали семь участков, в Тальменском районе произошел подмыв и обрушение берега реки Чумыш, в зону обрушения попадают три участка и участок региональной дороги Тальменка - Залесово. Предполагается, что дальнейших разрушений не будет.

В Солтонском районе поселок Нижняя Ненинка подтопление разделило на две половины. Одна из них с населением 132 человека была отрезана от дорог, но подъем воды там происходит каждую весну, были завезены продукты и лекарства, у людей есть лодки. Сейчас только в Алейском районе в районе села Белоглазово подтоплен мост на реке Алей.