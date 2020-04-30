В Сибири диагностику коронавируса начали проводить 57 лабораторий

НОВОСИБИРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Диагностику коронавирусной инфекции в регионах Сибирского Федерального округа (СФО) на данный момент начали проводить 57 лабораторий. Об этом сообщил ТАСС в четверг полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

"На 29 апреля в регионах округа ведут диагностику коронавирусной инфекции 57 лабораторий и диагностических центров. Половина из них региональные, остальные - федеральные и частные", - сказал он.

В Сибири самое большое количество случаев коронавируса выявлено в Красноярском крае - 666, самое малое - в республиках Тыва и Алтай - по 33 случая.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.