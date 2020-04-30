Организатор "Монстрации" призвал провести акцию в соцсетях

НОВОСИБИРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Организатор первомайского шествия с шуточными и абсурдными лозунгами "Монстрация" Артем Лоскутов на фоне пандемии коронавируса призвал провести акцию онлайн, выкладывая фотографии плакатов в социальных сетях, сообщается в официальной группе акции во "ВКонтакте".
Акция проводится в Новосибирске каждый год с 2004 года. Несколько раз в ходе проведения шествия в сибирском городе Артема Лоскутова задерживали и приговаривали к административному штрафу за организацию несанкционированного митинга. В 2015 году мэрия Новосибирска не согласовала проведение шествия, из-за чего Лоскутов был арестован на 10 суток и оштрафован на 5 тысяч рублей за организацию несанкционированного митинга.
"Времена сейчас такие, что собраться вместе мы не можем: это и незаконно, и неэтично, и неразумно, и небезопасно. Но и прервать традицию мы не можем. <…> Пока лозунги придумываются - придумывайте. Пока есть на чем их писать - пишите. Если хотите куда-то вынести - выносите [но если можете - оставайтесь дома]. Фотографируйте и выкладывайте в любую соцсеть, мы найдем друг друга по тегу #монстрация2020", - говорится в сообщении Лоскутова.
"Монстрация" - альтернативная первомайская демонстрация, участники которой надевают костюмы и несут плакаты с шуточными и абсурдными лозунгами. В 2011 году главный идеолог и организатор акции Артем Лоскутов получил за свой проект премию в области современного искусства "Инновация" от Государственного центра современного искусства.