Организатор "Монстрации" призвал провести акцию в соцсетях

НОВОСИБИРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Организатор первомайского шествия с шуточными и абсурдными лозунгами "Монстрация" Артем Лоскутов на фоне пандемии коронавируса призвал провести акцию онлайн, выкладывая фотографии плакатов в социальных сетях, сообщается в официальной группе акции во "ВКонтакте".

Акция проводится в Новосибирске каждый год с 2004 года. Несколько раз в ходе проведения шествия в сибирском городе Артема Лоскутова задерживали и приговаривали к административному штрафу за организацию несанкционированного митинга. В 2015 году мэрия Новосибирска не согласовала проведение шествия, из-за чего Лоскутов был арестован на 10 суток и оштрафован на 5 тысяч рублей за организацию несанкционированного митинга.