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Доходы бюджета Новосибирской области в 2020 году возросли на 5 млрд рублей

В бюджете будут увеличены расходы на выплаты для семей с детьми, учтены выплаты за классное руководство и обеспечение начальных классов горячим питанием

НОВОСИБИРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Новосибирской области приняли в двух чтениях поправки в бюджет региона на 2020 и плановый период 2021-2022 годов: доходы увеличены на более чем 5 млрд рублей - до 181,1 млрд рублей за счет 0,6 млрд рублей собственных средств и за счет 4,4 млрд рублей федеральных, при этом расходы выросли на 4,5 млрд рублей - до 186,3 млрд рублей. Дефицит бюджета сократился на 443 млн рублей до 5,1 млрд рублей, сообщил министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко на сессии регионального парламента.

"Три задачи, которым посвящен законопроект. Первое - это реализация поручений президента РФ, данных в послании Федеральному собранию, вторая задача - это выполнение финансовых обязательств Новосибирской области по нацпроекту "Здравоохранение", это отражение в ассигнованиях дорожного фонда финансовых итогов 2019 года в соответствии с требованием бюджетного законодательства РФ", - пояснил Голубенко, добавив, что предложения в законопроект разрабатывались правительством Новосибирской области до ухудшения экономической ситуации, связанной с падением курса рубля и цен на нефть.

По его словам, в частности, в бюджете на 2020 год будут увеличены расходы на выплаты для семей с детьми, также будут учтены выплаты за классное руководство и обеспечение начальных классов горячим питанием. По Новосибирской области пропорция софинансирования новых решений, по словам Голубенко, составляет 27% ежегодно.

"Общий объем ресурсов, который представит этот раздел Новосибирской области на 2020 год, составляет порядка 1,3 млрд рублей против 2,3 млрд федерального бюджета. На последующие годы эти пропорции увеличиваются и в основном связаны с тем, что обеспечение горячим питанием начинает реализовываться во всех регионах страны, начиная с очередного учебного года, то есть с 1 сентября 2020 года", - пояснил министр.

Кроме того, он отметил, что по нацпроекту "Здравоохранение" расчеты за поставки оборудования, которые не состоялись в 2019 году, будут произведены в 2020, на эти цели направят 353,5 млн рублей.

Поскольку, как отметил Виталий Голубенко, в 2019 году ряд бюджетных показателей дорожного фонда не был достигнут, при принятии бюджета в декабре прошлого года поправках было учтено 743 млн рублей, а остаточные средства дорожного фонда в размере 896 млн рублей включены в законопроект. При этом уменьшение параметров по дефициту бюджета обусловлено недобором доходов в 2019 году, что уменьшило прогноз по переходящим остаткам собственных средств, которые были запланированы в бюджете.

Комментарий к бюджету

Заместитель председателя бюджетного комитета Валентин Сичкарев в беседе с ТАСС отметил, что поправки продиктованы сложившейся ситуацией в стране, которая является тяжелой не только для экономики, но и, в первую очередь, для малообеспеченных, в том числе, многодетных семей. В этой связи он назвал особенно важным выделение средств для социальной поддержки населения.

"2,8 млрд рублей выделяется на ежемесячные выплаты на третьего ребенка для детей от 3 до 7 лет, то есть мы тем самым даем в эти семьи живые деньги", - сказал Сичкарев.

Он добавил, что резервный фонд правительства Новосибирской области пополнен сейчас на 560 млн рублей для того, чтобы была возможность оперативно реагировать на вопросы, связанные с распространением коронавируса.

Теги
РоссияНовосибирская область
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Пандемия коронавируса нового типа
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