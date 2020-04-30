Гордума Иркутска избрала на должность мэра экс-председателя областного правительства

ТАСС, 30 апреля. Городская дума Иркутска на своем заседании в четверг избрала на должность мэра города экс-председателя областного правительства, 47-летнего вице-мэра Руслана Болотова. Об этом сообщил по итогам голосования секретарь счетной комиссии гордумы Алексей Распутин.

Депутаты думы Иркутска 17 марта приняли досрочную отставку мэра Дмитрия Бердникова, который перешел на должность исполняющего обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области. Бердников был мэром Иркутска, где проживают более 620 тыс. человек, с 2015 года, его полномочия истекали 27 марта 2020 года. Он был избран мэром депутатами думы из числа парламентариев. На должность мэра города претендовало 29 человек. Для избрания мэром кандидату необходимо было получить, как минимум 24 голоса из 35 депутатов Гордумы.

"В результате тайного голосования дума города Иркутска приняла решения избрать мэром города Иркутска Болотова Руслана Николаевича", - сказал Распутин.

Он уточнил, что Болотов по итогам голосования набрал 26 голосов, вице-спикер думы Виталий Матвийчук - 6 голосов и экс-вице-мэр Дмитрий Разумов - 2 голоса.

На первом этапе комиссия по отбору кандидатов на должность мэра Иркутска зарегистрировала всех 29 претендентов, подавших документы на конкурс. По итогам конкурса по отбору кандидатов, прошедшего 24 и 25 апреля, все кандидаты получили оценку. Больше всего балов, 180, набрал Болотов. На втором месте - бывший вице-мэр города и бывший заместитель председателя правительства Иркутской области, ныне временно неработающий Антон Логашов (172), на третьем - генеральный директор АО "Сибирский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности" Вячеслав Григорьев (170). Вице-спикер Виталий Матвийчук и экс-вице-мэр Дмитрий Разумов набрали по 144 балла, и заняли 7-8 места. Также на должность мэра претендовали руководители частных компаний, бухгалтеры, инженеры, юрист, сотрудник охраны "Иркутскэнерго", ученый.

Болотов родился 12 мая 1972 года в городе Шелехов в Иркутской области. В 1993 году окончил Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО. В 2006-2007 годах был главой Шелеховского городского поселения, в 2008-2011 - министром строительства и дорожного хозяйства региона. В октябре 2015 года назначен заместителем председателя правительства Иркутской области, в 2017 году занял пост первого вице-губернатора - председателя регионального правительства.

В декабре 2019 года Болотов назначен исполняющим обязанности председателя правительства региона. 13 марта врио губернатора Игорь Кобзев принял его отставку по собственному желанию. В марте 2020 года он назначен вице-мэром Иркутска.