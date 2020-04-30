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В иркутском городе Зима ликвидировали открытое горение жилых домов

Площадь возгорания составила 800 кв. м
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© ГУ МЧС России по Иркутской области

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение частных домов в городе Зима Иркутской области. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Открытое горение ликвидировано", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в городе Зима загорелись восемь частных жилых домов, существовала угроза распространения огня на соседние строения.

Тушение осложнялось сильным ветром и плотной деревянной застройкой. На место прибыл пожарный поезд. Пожарным удалось локализовать горение на площади 800 кв. метров. По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.

Как отметил в беседе с ТАСС мэр города Андрей Коновалов, жильцов домов, пострадавших от пожара, скорее всего, разместят в социальном жилье.

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РоссияИркутская область
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