Начальника участковых полицейских в Новосибирске уволили по итогам проверки

НОВОСИБИРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Начальник службы участковых Новосибирска Елена Устинова, чьи высказывания с приказами набрать определенное количество штрафов за нахождение на улице в период самоизоляции распространили в социальных сетях, уволена по результатам служебной проверки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ранее в сети была опубликована аудиозапись с обращенными к участковым инспекторам приказами набрать определенное количество штрафов, выписанных гражданам за нахождение на улице в период самоизоляции. Сообщалось, что голос на записи мог принадлежать Устиновой.

"Да, уволена", - сказали в пресс-службе, добавив, что такое решение принято по результатам служебной проверки.

Собеседник агентства уточнил, что также принято решение о наказании непосредственных начальников Устиновой.