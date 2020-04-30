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Начальника участковых полицейских в Новосибирске уволили по итогам проверки

Елене Устиновой мог принадлежать голос на аудиозаписи в соцсетях, где участковым приказывают набрать определенное количество штрафов за нарушение режима самоизоляции

НОВОСИБИРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Начальник службы участковых Новосибирска Елена Устинова, чьи высказывания с приказами набрать определенное количество штрафов за нахождение на улице в период самоизоляции распространили в социальных сетях, уволена по результатам служебной проверки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ранее в сети была опубликована аудиозапись с обращенными к участковым инспекторам приказами набрать определенное количество штрафов, выписанных гражданам за нахождение на улице в период самоизоляции. Сообщалось, что голос на записи мог принадлежать Устиновой.

"Да, уволена", - сказали в пресс-службе, добавив, что такое решение принято по результатам служебной проверки.

Собеседник агентства уточнил, что также принято решение о наказании непосредственных начальников Устиновой.

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РоссияНовосибирская область
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