Более 3 млрд рублей направят на строительство ледовой арены в Новосибирске в 2020 году

НОВОСИБИРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области направят 3,29 млрд рублей в 2020 году на строительство ледового дворца спорта (ЛДС) в Новосибирске стоимостью около 10 млрд рублей с прилегающей инфраструктурой, который должен открыться к молодежному ЧМ по хоккею 2023 года. Ввод ледовой арены запланирован не позднее июня 2022 года, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Лимиты финансирования на 2020 год составляют 3 294 678,90 тыс. рублей, из них из федерального бюджета - 1 404 000,00 тыс. рублей, из областного бюджета - 1 890 678,90 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению пресс-службы, ввод в эксплуатацию ЛДС, а также объектов инфраструктуры и благоустройства территории запланирован не позднее июня 2022 года.

"Сегодня подрядчик работает в графике, идет заливка фундаментной плиты - осталось завершить четвертый сектор этой плиты. Ходом работ я удовлетворен. Из-за особенностей технологического процесса при заливке бетона (он должен быть непрерывным) на этом объекте производство работ не прекращалось ни на один день. Нет задержек в поставках материалов и комплектующих для стройки", - приводит пресс-служба слова губернатора Андрея Травникова, посетившего в четверг стройплощадку.

Согласно сообщению, в настоящее время работы ведутся на всех объектах, которые будут введены в эксплуатацию вместе с ледовой ареной. В частности, на автодорогах и развязке на площади Лыщинского, ведется также строительство станции метрополитена "Спортивная", начались строительно-монтажные работы по устройству очистных сооружений и ливневой канализации. Также идет прокладка пешеходного перехода, запланировано благоустройство прилегающей территории с организацией набережной.

Международная федерация хоккея утвердила решение о проведении молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. Матчи турнира будут проходить на новой хоккейной арене, на строительство которой вместе с прилегающей к ней инфраструктурой потребуется около 10 млрд рублей. Половина средств пойдет на строительство самой спортивной площадки, остальная часть - на станцию метро "Спортивная", обустройство набережной и прилегающей территории.