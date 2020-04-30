Иркутская область ввела электронные пропуска для желающих пересечь границы региона

ИРКУТСК, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Иркутской области из-за пандемии коронавируса продлили режим полной самоизоляции в регионе до 11 мая и ввели электронные пропуска для граждан, которые хотят посетить регион или покинуть его, сообщил в четверг на своей странице в социальной сети Instagram глава региона Игорь Кобзев.

Изначально режим полной самоизоляции в Иркутской области вводился на период с 31 марта по 5 апреля, после чего несколько раз продлевался, в последний раз - до 30 апреля. Во время действия режима самоизоляции жителям и гостям региона необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 м. от других граждан, нельзя покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, проезда до работы, походов за продуктами и лекарствами или выгула питомцев около дома.

"Сегодня оперативный штаб продлил режим самоизоляции в Иркутской области до 11 мая. Начиная с завтрашнего дня и до 11 числа работать могут только продуктовые магазины и аптеки. Чтобы въехать в Иркутскую область или выехать за ее пределы в эти дни, необходимо оформить электронный пропуск. Сделать это можно через сайт Госуслуги или в мобильном приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус", - написал Кобзев.

Он уточнил, что пропуск можно распечатать или сохранить его QR-код на мобильном устройстве. Если нет возможности самостоятельно оформить документ, то это можно сделать на постах ГИБДД на западной и восточной границах области. При отсутствии пропуска нарушителей ждет административное наказание.

"Многие спрашивают, можно ли уехать на дачу. Можно, но при условии соблюдения всех требований. Предпочтите личный транспорт или такси. Не приглашайте гостей, не общайтесь с соседями. И, если уехали, оставайтесь там до 11 числа, не возвращайтесь в город без экстренной необходимости", - добавил глава региона.

О ситуации с коронавирусом

По последним данным оперативного штаба, в Иркутской области зарегистрировано 130 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией: 75 человек госпитализировано, 50 - выздоровели, четверо - умерли. Еще один человек проходит лечение в Забайкалье.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.