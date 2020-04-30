В Хакасии прокуроры добились обеспечения пенсионеров льготными лекарствами

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Прокуратура добилась обеспечения пятерых пенсионеров и жителей, страдающих хроническими заболеваниями, в Хакасии льготными лекарствами, сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Заявители сообщили в прокуратуру Абакана, что с ноября 2019 по январь 2020 года они обращались в аптеки с рецептами на получение льготных лекарств, однако получить необходимые препараты не могли. "Прокурор направил в суд исковые заявления о возложении на региональное Министерство здравоохранения обязанности обеспечить граждан лекарственными препаратами. До вынесения судебного решения ответчик добровольно исполнил требования прокурора", - сообщили в Генпрокуратуре.