Число случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выросло до 423 человек

"За минувшие сутки зарегистрирован 41 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в Алтайском крае на 1 мая общее число заболевших составляет 423 человека, в том числе 35 детей до 17 лет. Из этого числа выздоровели и выписаны 56 пациентов", - сообщает пресс-служба.

Из общего числа заболевших в 64 случаях вирус выявлен у больных внебольничной пневмонией, 71 - у заболевших ОРВИ, 288 инфицированы бессимптомно.

Первый случай коронавирусной инфекции в крае был подтвержден 29 марта у женщины, вернувшейся из Доминиканы. В регионе объявлен режим самоизоляции, не действует часть предприятий, с 1 мая введен пропускной режим на границах с соседними регионами. Наибольшее количество заболевших на сегодня зафиксировано в Змеиногорском районе - 164 человека.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.