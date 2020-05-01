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Пандемия коронавируса нового типа

Регионы Сибири встречают 1 мая виртуальными митингами и концертами

В формате онлайн проходит и Монстрация - шествие с абсурдными лозунгами, появившееся в Новосибирске в 2004 году. Участники акции публикуют в соцсетях фотографии с плакатами с хэштегом #монстрация2020

ТАСС, 1 мая. Регионы Сибири отмечают День весны и труда, как и вся страна, в условиях режима самоизоляции. Отказавшись от массовых мероприятий, организаторы демонстраций и митингов перенесли их в виртуальное пространство, дав всем желающим возможность выступить на онлайн-трибунах и высказаться в поддержку резолюций. В онлайн-режиме пройдут и культурные мероприятия - концерты и спектакли, в том числе специально поставленные для демонстрации на экране монитора.

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Демонстрации - в интернет

Традиционные первомайские демонстрации профсоюзы и политические партии решили провести несмотря на режим самоизоляции. Как сообщил ТАСС глава федерации профсоюзных организаций Томской области Петр Брекотнин, традиционный митинг-шествие, ежегодно собирающий тысячи человек, трансформировали в акцию #СОЛИДАРНОСТЬсильнееЗАРАЗЫ. С 27 апреля до 1 мая все желающие могли разместить в соцсетях и на сайтах профсоюзов публикации о том, какие проблемы есть у трудящихся, как их следует решать и в чем важность праздника 1 мая.

"Мы все годы выходили на митинги, на демонстрации и высказывали требования, которые потом выражали в резолюции. Сейчас нам рекомендовали на улицу не выходить, и мы проводим дистанционный митинг профсоюзов. Мы уже подготовили проект резолюции и довели до профсоюзов, а они - до своих членов. Мне дали информацию, что около 20 тыс. человек поддержали [акцию, и как следствие - резолюцию]", - сказал Брекотнин.

Профсоюзы Красноярского края открыли Первомайскую виртуальную площадку, где каждый активист может выступить и заявить о своих требованиях. Для участия нужно записать и выложить в социальные сети видео или тексты с хэштегом #ПервомайскаяПрофсоюзнаяТрибуна.

"Выступления с профсоюзных трибун в Первомай - одна из давних традиций. Ввиду некоторых ограничений в этом году выступить с реальной трибуны профсоюзные активисты края не смогут. Но это не мешает организовать такую трибуну онлайн. Выступить с онлайн-трибуны может каждый профсоюзный активист", - говорится в сообщении Федерации профсоюзов Красноярского края.

Жители Алтайского края смогут принять участие в голосовании за присвоение городам региона почетного звания РФ "Город трудовой доблести". Такой проект запустила партия "Единая Россия". В условиях пандемии партия создала площадку для голосования - сайт ДоблестьАлтая.рф.

В виртуальное пространство переместилась и традиционная первомайская Монстрация - шествие с абсурдными лозунгами, зародившееся в Новосибирске в 2004 году. Организатор акции, художник Артем Лоскутов, накануне призвал "монстрантов" публиковать фотографии с плакатами в соцсетях с хэштегом #монстрация2020. На просьбу откликнулись уже сотни людей из разных городов - они публикуют фотографии с надписями "Где все?", "Продам гречку", "Забыл свой лозунг", а также фото, сделанные на шествиях прошлых лет.

Прошли в Сибири и традиционные акции. Так, в Омском НИИ приборостроения (основной разработчик в России систем радиосвязи для нужд ВМФ, ВКС, внешней разведки, погранвойск и спецслужб) профсоюзный актив решил не оставить без внимания проблемы трудящихся и провел первомайский митинг под девизом "Солидарность сильнее заразы!". Участники соблюдали все меры безопасности - масочный режим и дистанцию в 1,5 м, сообщает пресс-служба предприятия.

"Очень жаль, что в этом году мы вынуждены праздновать этот день таким непривычным образом, а не как раньше: с семьями, с детьми на ярком, праздничном шествии. Желаю всем в первую очередь крепкого здоровья. Вместе мы преодолеем все трудности!" - обратился к трудящимся генеральный директор учреждения Владимир Березовский.

Рок-звезды по видеосвязи и спектакль о блогерах

В условиях самоизоляции в праздничные дни культурные учреждения Сибири проведут онлайн концерты и театральные выступления. В Томском ТЮЗе в режиме самоизоляции подготовили экспериментальную детективную пьесу о стримерах - блогерах, ведущих прямые трансляции. Пьесу будут читать актеры ТЮЗа из дома, а ссылка на просмотр будет доступна на сайте театра до 4 мая.

"Томский ТЮЗ выпускает первый проект, созданный в дистанционном формате исключительно для показа онлайн. Режиссер и актер театра Владимир Бутаков поставил читку пьесы современного автора Александра Якубовского "Трансляция". Пьеса, написанная в 2019-м году, рассказывает о молодых стримерах, судьба которых оказывается в руках неизвестного человека, способного вмешаться и в трансляцию, и в жизнь", - сообщили в театре.

Традиционный студенческий концерт Новосибирского госуниверситета (НГУ) "Маевка", который неизменно проводится 1 мая в Академгородке с 1966 года, впервые пройдет в онлайн-формате.

"В формате включения мероприятие навестят группы города Новосибирска: "Ночное солнце", Siberian's, "Иван Кноль", Funkademix, "Радио Марс". Организаторы ждут включений от Александра Пушного и группы "Несчастный случай", - сообщили ТАСС в Центре по внеучебной и воспитательной работе НГУ. Также в специально обработанной студии будут организованы выступления местных рок-групп.

В Красноярском крае концертную программу проводят и профсоюзы. "Мы кинули клич членам профсоюзов, активистам, жителям края - если есть талантливые люди, может быть сами, родственники или дети, то запишите в домашних условиях творческий номер. Собрали уже несколько таких номеров, ждем еще. В праздничные дни будем транслировать на странице "ВКонтакте" такой домашний акустический концерт", - рассказал ТАСС председатель молодежного совета краевой федерации профсоюзов Андрей Коваленко.

О пандемии в России

В Сибирском федеральном округе в настоящее время зафиксировано более 2 тыс. случаев заражения коронавирусом. Наибольшее их число в Красноярском крае - 666 и Новосибирской области - 526.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

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РоссияАлтайский крайКрасноярский крайНовосибирская областьОмская областьТомская областьПандемия коронавируса нового типа
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