Бизнесмены в Кузбассе вернули более 2 млн рублей, необоснованно полученных по нацпроекту

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Прокуратура потребовала вернуть более 2 млн рублей, которые предприниматели в Новокузнецке Кемеровской области необоснованно получили в качестве поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Средства возвращены в бюджет. Об этом сообщается в пятницу на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Прокуратура Новокузнецка провела проверку соблюдения законодательства при реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". По требованию прокуратуры в бюджет возвращено более 2 млн рублей, необоснованно полученных предпринимателями", - сообщает ведомство.

Установлено, что в октябре 2019 года юридическое лицо предоставило в администрацию города недостоверные сведения о приобретении оборудования для прыжков на батуте. Ему была необоснованно предоставлена субсидия из местного бюджета - более 1,1 млн рублей. Еще один хозяйствующий субъект получил субсидию более 1,1 млн рублей на основании поддельных документов о проектировании и изготовлении скульптур для вейк-парка.

Прокурор Новокузнецка внес руководителям организаций представления, по результатам которых средства вернулись в бюджет. Кроме того, по данным фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере. Расследование находится на контроле в прокуратуре.