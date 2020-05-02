{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Новосибирской области за сутки выявили 43 случая заражения коронавирусом

Два человека умерли. Всего в регионе зафиксировали 569 случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 2 мая. Коронавирусную инфекцию выявили за сутки в Новосибирской области у 43 человек, двое из которых умерли. Как сообщил в субботу оперативный штаб региона, общее число зарегистрированных случаев заражения составляет на данный момент 569 человек.

На эту тему
Коронапаника. Как не сойти с ума от тревоги и плохих новостей

"На 12:00 2 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 43 человек. Всего в регионе зарегистрировано 569 случаев заражения коронавирусом, из них 25 - дети. 105 человек выздоровели, семь скончались", - говорится в сообщении.

Одному из двоих умерших за последние сутки было 73 года, у мужчины развилась пневмония на фоне ишемической болезни сердца. Второму умершему было 32 года - он входил в круг контактов ранее выявленного пациента, у мужчины была гипертоническая болезнь и ожирение. На сегодня в отделениях реанимации находятся 37 человек, семь - на ИВЛ.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Омске второй раз за неделю зафиксировали выбросы этилбензола и фенола
Передвижные лаборатории выявили загрязнение воздуха в Советском округе города на улицах Губкина и Комбинатской
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС