В Новосибирской области за сутки выявили 43 случая заражения коронавирусом

ТАСС, 2 мая. Коронавирусную инфекцию выявили за сутки в Новосибирской области у 43 человек, двое из которых умерли. Как сообщил в субботу оперативный штаб региона, общее число зарегистрированных случаев заражения составляет на данный момент 569 человек.

Как не сойти с ума от тревоги и плохих новостей

Коронапаника. Как не сойти с ума от тревоги и плохих новостей

"На 12:00 2 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 43 человек. Всего в регионе зарегистрировано 569 случаев заражения коронавирусом, из них 25 - дети. 105 человек выздоровели, семь скончались", - говорится в сообщении.

Одному из двоих умерших за последние сутки было 73 года, у мужчины развилась пневмония на фоне ишемической болезни сердца. Второму умершему было 32 года - он входил в круг контактов ранее выявленного пациента, у мужчины была гипертоническая болезнь и ожирение. На сегодня в отделениях реанимации находятся 37 человек, семь - на ИВЛ.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.