В Омске второй раз за неделю зафиксировали выбросы этилбензола и фенола

ОМСК, 2 мая. /ТАСС/. Центр экологического мониторинга Омска выявил в субботу в атмосфере города превышение предельной допустимой концентрации (ПДК) фенола и этилбензола, сообщили ТАСС в министерстве природных ресурсов и экологии Омской области. Предполагаемый источник выбросов - промышленное предприятие, подлежащее федеральному экологическому надзору, данные проверки переданы в Росприроднадзор.

В Омске регулярно фиксируют превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе. Выбросы этилбензола были зафиксированы 17 и 29 апреля, фенола - 28 и 29 апреля. К 2024 году город обязан, согласно майскому указу президента, снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.

"Сегодня ночью после поступления жалоб от населения передвижной экологической лабораторией произведен отбор проб атмосферного воздуха в Советском округе. По результатам испытаний на улице Губкина установлено превышение предельно допустимой концентрации этилбензола (2,3 ПДК) и фенола (1,6 ПДК). На улице Комбинатская выявлено превышение этилбензола (1,1 ПДК)", - сказали в Минприроды.

В Советском округе Омска находится северо-западный промышленный узел города, где расположены, в частности, крупнейшие нефтехимические предприятия региона. Как сообщили в Минприроды, анализ направления ветра показал, что источником выброса загрязняющих веществ может быть предприятие, подлежащее федеральному экологическому надзору. Результаты отбора проб направлены в Росприроднадзор для организации проверки и пресечения загрязнения воздуха.