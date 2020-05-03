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75-летие Победы

Военнослужащие ЦВО организовали онлайн парад и концерт для 94-летнего ветерана в Кузбассе

Также духовой оркестр соединения прошел перед домом Михаила Асанова

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) в Юрге Кемеровской области поздравили 94-летнего ветерана с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Для него в режиме онлайн был организован парад и концерт.

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"В Юрге Кемеровской области военнослужащие 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа поздравили 94-летнего фронтовика Михаила Асанова с наступающей 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне в онлайн режиме. В связи с эпидемиологической обстановкой поздравление было организовано дистанционно", - сообщает пресс-служба ЦВО.

С помощью видеозвонка ветеран в прямом эфире наблюдал, как военнослужащие устроили для него мини-парад - прошли торжественным маршем и исполнили музыкальные композиции военных лет. "За онлайн-поздравлением ветеран наблюдал вместе с командиром мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армией полковником Николаем Шубиным, который от имени всего личного состава гарнизона подарил ему в канун юбилея Победы памятные подарки", - сказали в пресс-службе.

Также был организован концерт духового оркестра соединения, который прошел перед домом ветерана.

Асанов с 16-летнего возраста находился в армии, где прошел курсы младших командиров. В мае 1944 был отправлен на 3-й Белорусский фронт, боевое крещение получил в боях под Витебском, затем участвовал в тяжелых сражениях по освобождению Белоруссии, Литвы, штурме Кенигсберга. Был дважды ранен. Награжден орденом Славы 3 степени, орденом Отечественной войны, двумя медалями "За отвагу". После прохождения военной службы приехал в город Юрга, где работал на машиностроительном заводе.

Теги
Россия75-летие Победы
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