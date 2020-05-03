Установки пылеподавления в угольных разрезах используют для дезинфекции улиц в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 3 мая. /ТАСС/. Промышленные установки пылеподавления, которые используются на угольных разрезах при добыче, в Кузбассе будут применяться для дезинфекции улиц во время пандемии. Угольщики компании "СУЭК-Кузбасс" используют их в санобработке в шахтерских городах, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

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"В первомайские праздничные дни в городе Ленинске-Кузнецком при поддержке "СУЭК" Андрея Мельниченко начала производиться масштабная дезинфекция. Спецтехника по согласованию с муниципальными властями предоставлена управлением по профилактике и рекультивации, ведущим автотранспортным предприятии "СУЭК-Кузбасс", - говорится в сообщении.

Создано два мобильных автопоезда, которые будут проводить дезинфекцию зданий, дорог и прилегающих территорий. Автопоезда представляют собой тягач КАМАЗ с платформой, на которой располагается дизель-генератор, емкости с дезраствором и система пылеподавления. Дезинфекция будет проводится вечером и ночью. Тестовые проезды показали хорошие результаты.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639 человек, умерли 1 280. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.