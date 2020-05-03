{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Установки пылеподавления в угольных разрезах используют для дезинфекции улиц в Кузбассе

С помощью установки проведут дезинфекцию зданий, дорог и прилегающих территорий в Ленинске-Кузнецком

КЕМЕРОВО, 3 мая. /ТАСС/. Промышленные установки пылеподавления, которые используются на угольных разрезах при добыче, в Кузбассе будут применяться для дезинфекции улиц во время пандемии. Угольщики компании "СУЭК-Кузбасс" используют их в санобработке в шахтерских городах, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

На эту тему
Коронапаника. Как не сойти с ума от тревоги и плохих новостей

"В первомайские праздничные дни в городе Ленинске-Кузнецком при поддержке "СУЭК" Андрея Мельниченко начала производиться масштабная дезинфекция. Спецтехника по согласованию с муниципальными властями предоставлена управлением по профилактике и рекультивации, ведущим автотранспортным предприятии "СУЭК-Кузбасс", - говорится в сообщении.

Создано два мобильных автопоезда, которые будут проводить дезинфекцию зданий, дорог и прилегающих территорий. Автопоезда представляют собой тягач КАМАЗ с платформой, на которой располагается дизель-генератор, емкости с дезраствором и система пылеподавления. Дезинфекция будет проводится вечером и ночью. Тестовые проезды показали хорошие результаты.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639 человек, умерли 1 280. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияКемеровская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Омске переводят пациентов из больницы, где могла произойти вспышка коронавируса
В лечебные учреждения соответствующего профиля перенаправляют пациентов пульмонологического отделения больницы №1 им. Кабанова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС