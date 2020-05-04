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Пандемия коронавируса нового типа

Число случаев заражения коронавирусом в Хакасии превысило 300

За последние сутки в регионе выявили 30 новых инфицированных

ТАСС, 4 мая. Количество заразившихся коронавирусом в Хакасии выросло за последние сутки на 30 и составило 302, сообщил на своей странице в Instagram глава республики Валентин Коновалов.

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"За последние сутки в республике зарегистрировано 30 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. По последним данным, в регионе подтверждено 302 случая [вызываемого новым коронавирусом] заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще три человека выздоровели за последние сутки, общее число вылечившихся достигло 25.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,5 млн человек, свыше 247 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639 человек, умерли 1 280. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияХакасияПандемия коронавируса нового типа
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