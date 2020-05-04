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Пандемия коронавируса нового типа

Число случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае превысило 500

Более 50 заболевших в возрасте до 17 лет

БАРНАУЛ, 4 мая. /ТАСС/. Количество случаев инфицирования коронавирусом в Алтайском крае за последние сутки выросло на 36, составив 534 случая, говорится в сообщении оперативного штаба.

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"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего на 4 мая общее число заболевших составляет 534 человека, в том числе 51 ребенок до 17 лет", - говорится в сообщении.

Среди заболевших 28 случаев зарегистрировано в Змеиногорском районе, шесть в Барнауле, по одному в Новоалтайске и Тюменцевском районе. Из общего числа 82 пациента выздоровели, в том числе 6 человек за последние сутки.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,5 млн человек, свыше 247 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639 человек, умерли 1 280. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияАлтайский крайПандемия коронавируса нового типа
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