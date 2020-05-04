Режим рекомендованной самоизоляции в Кузбассе продлили до 11 мая

КЕМЕРОВО, 4 мая. /ТАСС/. Власти Кузбасса, где в понедельник истекает срок действия режима рекомендованной самоизоляции для граждан, приняли решение о его продлении до 11 мая. Параллельно в регионе будут разрабатывать стратегию поэтапной отмены ограничительных мер, которую реализуют при снижении числа заболевших коронавирусом, сообщил в понедельник губернатор Сергей Цивилев.

"В Кузбассе ситуация относительно благополучная: у нас вирус распространяется не так быстро, как в большинстве регионов страны или в мире, но опасность болезни от этого не снижается. В связи с этим режим повышенной готовности и все связанные с ним ограничительные меры продлеваются до 11 мая включительно. В то же время в соответствии с поручением президента мы начнем разрабатывать стратегию постепенной отмены ограничительных мер. Это будет поэтапный процесс, и начать его мы сможем только после того, как число заболевших в Кузбассе начнет снижаться", - сказал Цивилев в обращении к жителям региона.

Глава региона также напомнил, что с 5 мая в области начинает действовать система электронных пропусков. Она необходима для того, чтобы контролировать передвижения граждан, которые находятся на обязательной самоизоляции и при этом нарушают этот режим. Двухнедельную изоляцию в Кузбассе обязаны пройти все пребывающие из других стран и регионов РФ, а также те, кто находился в контакте с носителями коронавирусной инфекции. На сегодня это свыше 10 тыс. человек.

"Многие выходят из дома и подвергают риску заражения своих родных, коллег, соседей, людей на улицах. Чтобы пресечь эти нарушения, мы готовимся к введению пропускного режима. Пока пропуска в обязательном порядке получают только сотрудники крупных предприятий. При этом пропуск может оформить любой желающий, но пока он не является обязательным. Ограничения нужны для тех, кто входит в группу контактных и нарушает режим обязательной изоляции, эта категория граждан не сможет получить пропуск", - пояснил губернатор, уточнив, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации порядок выдачи электронных пропусков может быть изменен.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639 человек, умерли 1 280. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.