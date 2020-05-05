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Первый круиз по Енисею теплохода "Максим Горький" планируется в июне

Круиз на 11 дней от Красноярска до Дудинки обойдется туристам минимум в 317 тыс. рублей

КРАСНОЯРСК, 5 мая. /ТАСС/. Теплоход "Максим Горький", доставленный на Енисей по Северному морскому пути, планируется отправить в первый круиз по Енисею от Красноярска до Дудинки 6 июня. Об этом ТАСС сообщила руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина, оговорившись, что все сроки будут зависеть от конкретной ситуации.

Ранее "Максим Горький" курсировал по Волге. Его вместимость - 100 пассажиров. О планах перевода теплохода на Енисей для организации туристических круизов сообщал губернатор Красноярского края Александр Усс в 2019 году.

"Первый круиз запланирован на 6 июня, - сообщила Верхушина. - Конечно, вся эта история (с распространением коронавируса) внесла коррективы, но мы надеемся, что все состоится".

По ее словам, в первый год запуска круиза не ожидают большого числа иностранных туристов, ориентируется на внутреннего потребителя. "Обычно, когда только запускается тур в первый год, иностранцев не так много. Иностранцы ездят через туроператоров, и они сами сначала сами все проверяют, и только потом уже отправляют своих туристов. Этот год важен с точки зрения становления, на будущее. Мы не ожидаем большого числа туристов, учитывая, что и границы еще закрыты", - сказала она.

По данным организаторов, минимальная стоимость круиза на 11 дней от Красноярска до Дудинки составляет 317 тыс. рублей. В туры входят также вертолетные экскурсии на территорию Плато Путорана на Таймыре.

Сейчас средний возраст пассажирского флота региона, по данным Российского речного регистра, превышает 28 лет, а наиболее крупных судов (пассажирские теплоходы "Александр Матросов" и "Валерий Чкалов") - более 60 лет. Крупный двупалубный дизель-электроход "Лермонтов", работающий на Енисее с 1959 года, был снят с эксплуатации и в 2015 году продан в частные руки. Двадцать лет назад на Енисее работали почти полтора десятка теплоходов. Крупнейший на реке теплоход - четырехпалубный "Антон Чехов" - работал в крае в 1978-2003 годах.

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РоссияАрктика сегодняУсс, Александр ВикторовичКрасноярский край
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