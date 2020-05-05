Число случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области превысило 700

НОВОСИБИРСК, 5 мая. /ТАСС/. Количество случаев инфицирования коронавирусом в Новосибирской области за последние сутки выросло на 65, всего заражено 746 человек, сообщил оперативный штаб.

"По данным оперативного штаба на 11 часов (7:00 мск) 5 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 65 человек. Количество зараженных COVID-19 в регионе достигло 746, из них 35 - дети. 179 человек выздоровели, девять скончались", - говорится в сообщении.

В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 34 пациента, на ИВЛ - 16. В детскую больницу №3 госпитализированы 72 ребенка - с подозрением на коронавирус и с подтвержденным диагнозом.

В России зарегистрировано 145 268 случаев заражения, выздоровели 18 095 человек, умерли 1 356. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.