Глава Кузбасса заявил, что выпускные вечера в школах региона пройдут не раньше августа

КЕМЕРОВО, 5 мая. /ТАСС/. Выпускные вечера в школах Кемеровской области пройдут не раньше августа. Об этом со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Для всех одиннадцатиклассников выпускной вечер - это большое событие. В Кузбассе выпускные состоятся в традиционном формате, без всяких удаленных режимов, но не раньше августа", - процитировали в пресс-службе слова Цивилева.

Заместитель губернатора по вопросам образования и науки Елена Пахомова уточнила, что точные сроки проведения выпускных балов будут известны после того, как Министерство образования и науки РФ утвердит график экзаменов.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, выпускные вечера переносятся из-за коронавируса, а ЕГЭ в кузбасских школах пройдет с 8 июня по 11 июля.

По данным регионального оперативного штаба, в Кузбассе выявлено 180 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 4 пациента умерли, 25 выздоровели, остальные находятся под наблюдением медиков. В регионе действует режим повышенной готовности, с 31 марта власти рекомендовали жителям области соблюдать самоизоляцию. Не работают торговые центры и магазины, за исключением продающих товары первой необходимости и продукты, закрыты кафе, рестораны, спортивные залы, учреждения культуры и досуга.