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В Новосибирском зоопарке родился детеныш краснокнижного горного барана аргали

Это девятый аргали по счету в зоопарке

НОВОСИБИРСК, 6 мая. /ТАСС/. Детеныш краснокнижного горного барана появился на свет в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило, который является единственным в мире зоопарком, где содержат аргали, сообщил в среду ТАСС директор зоопарка Андрей Шило.

"Родился детеныш аргали, он стал девятым аргали в нашем зоопарке", - сказал он.

Шило добавил, что первая самка горного барана аргали появилась в зоопарке еще в 1994 году, однако пару удалось сформировать только в 2010, через несколько лет появился первый малыш. В последнее время детеныши аргали рождаются в Новосибирске ежегодно.

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило участвует в программе по выпуску аргали в дикую природу. По словам собеседника агентства, четыре самца были выпущены в национальном парке "Сайлюгемский" в Республике Алтай.

Аргали - самый крупный архар (горный баран) на планете. Основные места его обитания - в Республике Алтай в приграничной зоне с Монголией. Алтайский горный баран аргали занесен в международную Красную книгу и Красную книгу РФ.

Новосибирский зоопарк - крупнейший в России, занимает площадь в 65 га леса, в нем в естественных условиях содержатся около 11 тыс. особей более 770 видов животных. Более 350 из них занесены в Международную Красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 77 международных программах по сохранению редких и исчезающих видов животных.

Теги
РоссияМонголияАлтайНовосибирская область
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