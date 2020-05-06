В лесах двух районов Красноярского края ввели режим ЧС из-за сибирского шелкопряда

КРАСНОЯРСК, 6 мая. /ТАСС/. Режим ЧС ввели в лесах Ирбейского и Саянского районов Красноярского края из-за сибирского шелкопряда. В конце мая начнется обработка пораженной вредителем тайги с самолетов, сообщили журналистам в среду в Министерстве лесного хозяйства региона.

"В Ирбейском и Саянском районах введены режимы ЧС в лесах, обусловленной вспышкой массового размножения сибирского шелкопряда. Работает оперативный штаб. Специалисты лесопожарного центра, лесничеств, краевого центра защиты леса 12 мая начнут контрольные обследования лесных участков, пораженных вредителем. По предварительным данным, планируется обработать территорию на площади 120,4 тыс. га", - сообщили в Минлесхозе.

Обработка пораженных вредителем лесных участков начнется в третьей декаде мая, для этого будут использовать самолеты Ан-2 со спецоборудованием. В министерстве уточнили ТАСС, что очаг шелкопряда в Ирбейском и Саянском районах был выявлен в 2019 году. На борьбу с ним из краевого и федерального бюджетов выделены 183,6 млн рублей. Технологии борьбы с ним были отработаны в крае в 2016-2018 годах, когда этот вредитель поразил более 1 млн га тайги на севере региона.

"На этот раз на пораженных вредителем участках мы будем использовать химический препарат "Клонрин", который показал 100-процентную эффективность. Применяя самолеты Ан-2, оснащенные специальной аппаратурой для ультра-малообъемного опрыскивания, можно провести лесозащитные мероприятия наиболее качественно и с минимальным воздействием на окружающую среду. Перед началом обработки специалисты расскажут местным жителями о мерах безопасности", - сказал министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов.

Завершить обработку лесов планируют 10 июня. До этого времени доступ людей на территорию Ирбейского и Саянского лесничеств будет запрещен.

Последствия нашествия шелкопряда можно устранить сплошной санитарной рубкой. Если зараженный лес не трогать, это приводит к образованию непроходимых завалов, мертвые и сухие деревья быстро загораются от молний, что приводит к масштабным пожарам. Ранее массовое размножение сибирского шелкопряда происходило в крае в 1950-х, 1970-х, 1994-1996 годах, что приводило к полной гибели хвойных деревьев на месте вспышки.