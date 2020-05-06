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Пандемия коронавируса нового типа

Авиакомпании приостановили рейсы из Москвы в Томск до 9 мая из-за пандемии

Полеты по этому маршруту выполняли "Аэрофлот", S7 и "Уральские авиалинии"

ТОМСК, 6 мая. /ТАСС/. Авиакомпании из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, и снижения пассажиропотока отменили ежедневные рейсы из Москвы в Томск до 9 мая. Возобновление полетов в прежнем режиме планируется после ослабления ограничений, сообщил ТАСС в среду директор томского аэропорта Антон Перфильев.

В Томской области, где выявлены 160 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с 31 марта до 11 мая был объявлен режим самоизоляции, закрыты все развлекательные учреждения, людям не рекомендуется покидать дома, кроме как для посещения магазина и аптеки или для выгула домашних питомцев. Граждане, прибывшие из-за границы, а также из Санкт-Петербурга и Москвы, обязаны пройти двухнедельный карантин, остановлено автобусное сообщение с другими регионами. С 27 апреля томские власти ограничили въезд и выезд из региона, а с 28-го ввели единые справки для сотрудников предприятий, чья работа не приостановлена.

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"В текущих ограничениях авиакомпании оперативно принимают решение о выполнении либо разовой отмене рейса, исходя из загрузки на рейс. Ожидаем, что после ослабления режима во второй половине мая рейсы будут выполняться регулярно", - сказал Перфильев.

По данным сайта томского аэропорта, ежедневно самолеты по маршруту Москва - Томск - Москва выполняют три авиакомпании - "Аэрофлот", S7 и "Уральские авиалинии". Последний рейс выполнялся 4 мая. Ближайшие самолеты из Москвы прибудут только 9 мая.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли - 1 537. Больше всего инфицированных зарегистрировано в столице - 85 973 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияТомская областьПандемия коронавируса нового типа
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