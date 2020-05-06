Авиакомпании приостановили рейсы из Москвы в Томск до 9 мая из-за пандемии

ТОМСК, 6 мая. /ТАСС/. Авиакомпании из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, и снижения пассажиропотока отменили ежедневные рейсы из Москвы в Томск до 9 мая. Возобновление полетов в прежнем режиме планируется после ослабления ограничений, сообщил ТАСС в среду директор томского аэропорта Антон Перфильев.

В Томской области, где выявлены 160 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с 31 марта до 11 мая был объявлен режим самоизоляции, закрыты все развлекательные учреждения, людям не рекомендуется покидать дома, кроме как для посещения магазина и аптеки или для выгула домашних питомцев. Граждане, прибывшие из-за границы, а также из Санкт-Петербурга и Москвы, обязаны пройти двухнедельный карантин, остановлено автобусное сообщение с другими регионами. С 27 апреля томские власти ограничили въезд и выезд из региона, а с 28-го ввели единые справки для сотрудников предприятий, чья работа не приостановлена.