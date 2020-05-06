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В Омске зарегистрировали третий с начала месяца выброс загрязняющих веществ

По данным Минприроды региона, предполагаемый источник - крупное промышленное предприятие, которое не могут проверить областные власти

ОМСК, 6 мая. /ТАСС/. Передвижная лаборатория центра экологического мониторинга Омска зарегистрировала в атмосфере города превышение предельной допустимой концентрации (ПДК) фенола и этилбензола, сообщили ТАСС в Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области. Результаты проверки переданы в Росприроднадзор, так как предполагаемый источник выбросов - крупное промышленное предприятие, которое не могут проверить региональные власти.

В Омске регулярно происходят выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. Только с начала мая в городе дважды зафиксированы превышение ПДК фенола и этилбензола (2 мая) и сероводорода, аммиака, фенола и бензола (4 мая). К 2024 году город обязан, согласно майскому указу президента, снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.

"5 мая передвижной экологической лабораторией произведен отбор проб атмосферного воздуха. По результатам испытаний установлено превышение предельно допустимой концентрации этилбензола (1,5 ПДК) и фенола (1,48 ПДК). Все данные передаются в Росприроднадзор, потому что возможным источником выброса загрязняющих веществ является предприятие, подлежащее федеральному экологическому надзору", - сказали в Минприроды.

Собеседник агентства отметил, что в Омске до 21:00 (18:00 мск) 5 мая для предприятий северо-западной промышленной зоны, где находятся, в частности, крупнейшие нефтехимические предприятия города, был введен режим неблагоприятных метеоусловий. При установлении этого режима промышленные компании обязаны снизить выбросы в атмосферу.

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РоссияОмская область
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