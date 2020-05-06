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Пандемия коронавируса нового типа

В Сибири в майские праздники зафиксировали массовые нарушения мер самоизоляции

В макрорегионе резко возросло число заболевших коронавирусной инфекцией
Сотрудники полиции в закрытом Первомайском сквере в Новосибирске Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Сотрудники полиции в закрытом Первомайском сквере в Новосибирске
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 6 мая. Многочисленные нарушения режима самоизоляции зафиксированы в регионах Сибири, где в майские праздники резко возросло число заболевших COVID-19. Об этом ТАСС сообщили в администрациях регионов и контролирующих ведомствах.

По данным на 6 мая, наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Сибири зарегистрировано в Красноярском крае - 868 инфицированных (из них 202 заболевших выявлены с 30 апреля), Новосибирской области - 746 (338 новых случаев с 30 апреля), Алтайском крае - 588 (прирост с 30 апреля - более 200 случаев), практически удвоилось количество заразившихся в Омской и Томской областях, в Кузбассе и Иркутской области - выросло на треть.

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"Мы сегодня пожинаем плоды бурных теплых выходных, которые были 2 недели назад. Сейчас опять выходные. Пожалуйста, помогите врачам, оставайтесь дома", - сказала в обращении к жителям Омской области министр здравоохранения региона Ирина Солдатова. Несмотря на введенный в области масочный режим, который обязывает в закрытых общественных помещениях носить медицинские маски, многие жители Омска требования игнорируют. Только за 4 и 5 мая темпы роста числа инфицированных в регионе выросли в три раза - с 9-10 человек в сутки до 30-34.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев тоже посетовал на несоблюдение режима обязательной самоизоляции в майские праздники. В своем видеообращении он отметил, что на улицу выходят даже те, кому запрещено покидать дом отдельным предписанием. Как сообщили ТАСС в главном управлении по работе со СМИ администрации правительства Кузбасса, с 1 по 5 мая в регионе было составлено 114 административных протоколов в отношении граждан, нарушивших требования по самоизоляции и посещавших общественные места - парки, скверы, зоны отдыха.

В Томской области в отношении нарушителей режима составлено более 1 тыс. протоколов. Фиксировали нарушения самоизоляции и полицейские в Приангарье, где за пять дней мая составлено более 500 протоколов, Алтайском крае, в Омской и Новосибирской областях.

В пресс-службе новосибирского главка МВД сообщили, что сотрудники полиции в праздники проводили рейды в парках, скверах, площадях, набережных, в ходе которых выявлялись нарушители режима самоизоляции, проводились профилактические беседы, составляли административные протоколы. При этом очевидцы рассказывают, что в минувшее воскресенье молодые люди устроили дискотеку с курением кальяна прямо напротив здания мэрии Новосибирска. Корреспонденты ТАСС в Омске, Новосибирске, Красноярске и других городах Сибири отмечают, что многие жители продолжают заниматься своими делами, на улицах бегают группы детей, прогуливаются люди.

Масочный режим

В некоторых регионах именно в праздники принято решение ввести обязательный масочный режим. С 4 мая жителей Горного Алтая обязали носить маски в транспорте и общественных местах. С 7 мая обязательны маски для жителей Тувы, а глава республики Шолбан Кара-оол на своей странице во "ВКонтакте" сообщил, что в дальнейшем может появиться и требование носить перчатки.

По словам замруководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, где также планируется ввести масочный режим, Ульяны Калининой, жители региона очень плохо соблюдают самоизоляцию. Это и побудило власти пойти на такие меры.

"Что происходило в период майских праздников мы видели - население, находясь в магазинах, транспорте, не использует маски о которых мы говорим два месяца. Поэтому говорить об ответственности не приходится. Поэтому Роспотребнадзор внесет в оперштаб предложение о масочном режиме", - сказала Калинина на пресс-конференции.

 

Теги
РоссияИркутская областьТываАлтайский крайАлтайКрасноярский крайКемеровская областьНовосибирская областьОмская областьТомская областьЦивилев, Сергей ЕвгеньевичПандемия коронавируса нового типа
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