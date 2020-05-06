Коронавирус обнаружили на крупнейшем золотодобывающем предприятии РФ в Красноярском крае

Олимпиадинский ГОК является крупнейшим золотодобывающим предприятием России. Добыча руды осуществляется на трех карьерах: Восточный, Титимухта, Благодатный. Переработка руды ведется на четырех золотоизвлекательных фабриках. По данным компании, объем добычи золота на месторождении Олимпиада в 2019 году составил 1,389 млн унций. Вахтовый поселок ГОК рассчитан на единовременное пребывание там 5,5 тысяч человек.

ТАСС, 6 мая. Случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы на крупнейшем золотодобывающем предприятии России - Олимпиадинском ГОК на севере Красноярского края. По данным на среду, на промышленной площадке предприятия зафиксировано три случая, сообщили ТАСС в золотодобывающей компании "Полюс".

"На площадке Олимпиадинского ГОКа выявлены случаи коронавирусной инфекции. 30 апреля сотрудник обратился в здравпункт предприятия с жалобами на недомогание. Был взят анализ на коронавирус, работника госпитализировали в Северо-Енисейскую районную больницу. Были протестированы коллеги из ближайшего круга общения. По данным на 6 мая, - три подтвержденных теста на COVID-19", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, сейчас в компании продолжается комплексное тестирование сотрудников ГОК. "Усилены меры безопасности. Максимально ограничены въезд и выезд с производственной площадки. Проводится дезинфекция помещений Олимпиадинского ГОКа", - добавил представитель компании.

Ранее компания сообщала, что совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на производственные площадки "Полюса" в Красноярском крае направила новейшие российско-японские экспресс-тесты производства компании EMG для диагностики коронавируса.

Комментарий властей

Как сообщил на заседании регионального оперативного штаба глава краевого правительства Юрий Лапшин, эпидемиологическая ситуация на предприятиях края, применяющих вахтовый метод работы, находится под особым контролем у властей региона. "Все эти компании проводят большой комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий, связанных с использованием средств индивидуальной защиты, дезинфекцией и продлением сроков вахты. Тем не менее на днях были зарегистрированы первые случаи положительного теста на коронавирусную инфекцию у сотрудников одной из золотодобывающих компаний", - цитирует пресс-служба Лапшина.

По информации главы Северо-Енисейского района Ишмурата Гайнутдинова, состояние заразившихся удовлетворительное.

В новость были внесены изменения (17:02 мск) - добавлены комментарии властей региона и муниципалитета.