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75-летие Победы

Горняки Кузбасса провели акцию к Дню Победы на самосвалах с портретами фронтовиков

Десять 130-тонных "БелАЗов" сделали круг почета на разрезе "Барзасское товарищество"

КЕМЕРОВО, 7 мая. /ТАСС/. Горняки угольного разреза "Барзасское товарищество" (входит в группу предприятий компании "Стройсервис") в Кузбассе установили на самосвалы огромные портреты своих родственников, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, и сделали на них круг почета по территории предприятия в рамках акции к 75-летию Победы, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Десять 130-тонных "БелАЗов" с портретами фронтовиков, родственников сотрудников и ветеранов предприятия, сделали круг почета на разрезе "Барзасское товарищество" в рамках проекта АО "Стройсервис" "Вахта Победы". Он объединяет истории сотрудников об их прославленных предках, фронтовиках и тружениках тыла. Многие из них работали на угольных предприятиях до и во время войны. Вклад шахтеров Кузбасса неоценим, кузбасский уголь шел на выплавку стали, из которой делали танки, самолеты, боеприпасы", - говорится в сообщении.

Работники предприятий компании в рамках акции "Вахта Победы" собрали более 150 историй о своих родственниках-фронтовиках, а также ветеранах угольных предприятий. Они легли в основу одноименного видеофильма, финалом которого стали кадры проезда большегрузной техники с портретами ветеранов.

Теги
РоссияКемеровская область75-летие Победы
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