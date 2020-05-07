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Пандемия коронавируса нового типа

В регионах Сибири раньше обычного приступили к ремонту автодорог

Специалисты отмечают, что работать стало проще, поскольку из-за ограничительных мер на трассах стало меньше машин

ТАСС, 7 мая. Регионы Сибири раньше привычных сроков приступили к дорожным работам из-за установившейся в апреле благоприятной погоды, при этом планы строительства и ремонта не были скорректированы из-за пандемии коронавируса. Дорожникам пришлось усилить санитарные требования, однако работать стало проще, поскольку из-за ограничительных мер на трассах стало меньше машин, рассказали ТАСС представители власти и компаний, занимающихся дорожным строительством в сибирских регионах.

Раннее начало работ

По данным опрошенных ТАСС представителей региональных и муниципальных властей, в большинстве регионов были начаты раньше привычных сроков, сказалась теплая весна. Так, в мэрии Новосибирска ТАСС сообщили, что работы обычно разворачивали во второй половине апреля, однако в текущем году приступили к работам уже в начале месяца.

При этом пандемия коронавируса не сказалась на планах ремонтной кампании текущего года, дорожники только усилили санитарные требования. Как сообщили ТАСС в Министерстве транспорта Алтайского края, подрядным организациям выданы предписания о соблюдении мер безопасности - обеспечении масками, проведении санитарной обработки.

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В Кемеровской области, по данным министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса региона, по нацпроекту планируется отремонтировать 128 км дорог, в том числе 36 км в Кемеровской и почти 11 км в Новокузнецкой агломерации, а также свыше 81 км дорог регионального и межмуниципального значения. Как пояснили ТАСС в ведомстве, подрядчики уже приступили к работам на основных объектах.

"Все работы ведутся по графику, ограничений по работам нет, подрядчиками соблюдаются все меры предосторожности, [дорожники используют защитные] маски, перчатки, антисептики", - сказали в пресс-службе министерства.

В Томской области, где в 2020 году на дорожные проекты направят почти 7 миллиардов рублей, по нацпроекту БКАД обновят 143 км автодорог Томской агломерации и за ее пределами, а также достроят подъезд к терминалу международного аэропорта Богашево. Общий объем финансирования нацпроекта составит свыше 3,4 млрд рублей. Как сообщил ТАСС начальник Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев, в связи с пандемией на объектах дорожного ремонта введены дополнительные санитарные меры - всем работникам замеряют температуру перед началом работ и дают средства для обработки рук.

Снижение трафика

Дорожники отмечают, что работать этой весной проще, чем обычно - из-за повсеместного режима самоизоляции количество машин на трассах уменьшилось. В ФКУ "Сибуправтодор", в оперативном управлении которого находится федеральные трассы в Новосибирской, Омской, Кемеровской и Томской областях сообщили ТАСС, что на федеральных дорогах, подведомственных компании, работы по строительству, ремонту и текущему содержанию ведутся в соответствии с графиком. В управлении отметили, что наблюдают некоторое снижение интенсивности движения, что помогает рабочим.

"Интенсивность движения несколько снизилась, главным образом за счет легковых автомобилей. В какой-то степени это облегчает ситуацию на участках ремонта с реверсивным движением", - сказали в компании.

В Кемеровской области, в частности, сокращение потока машин благоприятно сказывается на капремонте 60-километрового участка трассы между Кемерово и Новокузнецком - самыми крупными городами на севере и юге области. Работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" проводят сразу пять подрядных организаций, чтобы сдать объект в максимально короткие сроки. Как сообщили ТАСС в дирекции автомобильных дорог Кузбасса, ежедневно по этой дороге проезжают порядка 20 тыс. автомобилей, однако в период рекомендованной самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, автомобильный трафик стал менее интенсивным, что на руку дорожникам. Сдать объект планируется уже в середине июля.

Теги
Алтайский крайКемеровская областьНовосибирская областьТомская областьПандемия коронавируса нового типа
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