Два человека погибли при пожаре на туристической базе в Томской области

ТОМСК, 8 мая. /ТАСС/. Пожар произошел на туристической базе "Хардикова заимка", которая принадлежит известному в Томской области предпринимателю Юрию Хардикову, на месте возгорания обнаружены тела двух погибших. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Томской области.

"К нам поступила информация из полиции, что при тушении пожара на "Хардиковой заимке" обнаружены тела двоих мужчин. Выехала группа следователей и криминалистов, которые туда прибудут через несколько часов. Причина смерти и личности пока не установлены", - сказал собеседник агентства.

Владелец турбазы Юрий Хардиков на своей странице в Facebook сообщил, что турбазу, вероятнее всего, подожгли целенаправленно. "Сожгли все полностью, все домики отдельно стоящие. Шли и поочередно все жгли. Само сгореть не могло", - говорится в сообщении. Позднее Хардиков добавил, что двое погибших - сотрудники турбазы, а на их телах обнаружены следы насильственной смерти.

Турбаза "Хардикова заимка" создана известным томским бизнесменом Юрием Хардиковым. Находится в Томском районе на границе с Новосибирской областью, на берегу озера Большое. База пользуется популярностью у рыбаков и охотников.

Юрий Хардиков - российский предприниматель, почетный энергетик РФ, уроженец Томской области. С 1999 по 2006 год работал в системе РАО "ЕЭС России", где возглавлял ряд крупных энергетических предприятий в регионах Сибири. С 2007 по 2009 год занимал пост префекта Северного административного округа Москвы в правительстве Юрия Лужкова. Впоследствии в отношении Хардикова было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Он несколько лет скрывался за границей, вернувшиcь после того, как дело было закрыто за отсутствием состава преступления.