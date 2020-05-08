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Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Полпред отметил, что регионы СФО прорабатывают меры по смягчению режима для запуска экономики, однако этот процесс будет проходить в зависимости от конкретной ситуации на местах

НОВОСИБИРСК, 8 мая. /ТАСС/. Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

"Я думаю, что у нас во всех регионах самоизоляцию продлят. Только вот в какой степени будут ограничения - в каждом регионе решения будут приняты по-разному, и это напрямую завязано под задачи запустить отрасли экономики", - сказал Меняйло на онлайн-конференции в пресс-центре ТАСС в Новосибирске.

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Он уточнил, что послаблений из-за запрета на проведение массовых мероприятий не будет. Будет введен масочный режим, а в некоторых регионах - перчаточный, отметил полпред. Он добавил, что регионы СФО прорабатывают меры по смягчению режима самоизоляции для запуска экономики, однако этот процесс будет проходить в зависимости от конкретной ситуации на местах.

По словам Меняйло, послаблений ждут строительный комплекс, транспортная сфера, сельское хозяйство. В то же время они сейчас невозможны для сферы туризма, поскольку въезд в туристические регионы, в частности Республику Алтай, Туву и Хакасию, ограничен, и снимать ограничения пока не планируется, сказал полпред.

О введении системы электронных пропусков

Систему электронных пропусков введут в Сибири после регионов Центрального федерального округа (ЦФО), сообщил Меняйло.

"Такое предложение [о введении системы пропусков] поступило на совещании рабочей группы Госсовета [5 мая], 10-12 регионов ЦФО его поддержали. Мы посмотрим на нее [систему] и будем у себя внедрять. Сегодня регионы готовятся к этому, я думаю, что это будет правильно", - сказал он.

По его словам, вопрос введения системы цифровых пропусков - вопрос времени.

Система цифровых пропусков действует в Москве и Подмосковье с 15 апреля, пропускной режим продлен до 31 мая.

В сибирских регионах на сегодняшний день выявлено 3,8 тысяч случаев коронавируса, из них 188 за последние сутки. Больше всего заразившихся в Новосибирской области и Красноярском крае.

Теги
РоссияМеняйло, Сергей ИвановичПандемия коронавируса нового типа
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