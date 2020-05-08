Томские власти существенно ослабили режим самоизоляции в регионе

ТОМСК, 8 мая. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил в регионе режим самоизоляции, ослабив ограничения: с 12 мая возобновят работу все организации, кроме учреждений соцсферы, культуры, спорта и общепита, а граждане смогут заниматься спортом на стадионах и лыжероллерных трассах и гулять в парках. Об этом глава региона сообщил в своем обращении к гражданам региона в пятницу.

В Томской области, где выявлены 176 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с 31 марта до 11 мая был объявлен режим самоизоляции, закрыты все развлекательные учреждения, людям не рекомендуется покидать дома, кроме как для посещения магазина и аптеки или для выгула домашних питомцев. Граждане, прибывшие из-за границы, а также из Санкт-Петербурга и Москвы, обязаны пройти двухнедельный карантин. Остановлено автобусное сообщение с другими регионами. С 27 апреля томские власти ограничили въезд и выезд из региона, а с 28-го ввели единые справки для сотрудников предприятий, чья работа не приостановлена.

"В 65% случаев заражение проходит бессимптомно для самого заболевшего, но при этом он на 100% опасен для контактирующих с ним. Именно поэтому нужно продолжать строгое соблюдение правил самоизоляции. Это единственное доступное на сегодняшний день средство защиты. <…> Мы победим, победа будет за нами, но это займет определенное время, думаю, несколько месяцев, а это значит, что нам нужно научиться жить и в этих условиях", - сказал глава региона. В настоящее время точные сроки продления ограничительных мер пока не определены, их установят и опубликуют до 11 мая.

При этом губернатор сообщил о существенном ослаблении режима. С 12 мая при соблюдении требования санврачей возобновят работу все организации, кроме учреждений соцсферы, культуры, спорта и общепита, также разрешается заниматься бегом и велоспортом на улицах, а семьям - гулять в парках и скверах. "Подчеркну еще раз - семейные прогулки с детьми, а не прогулки с компаниями. При этом важно строго соблюдать дистанцию от других гуляющих в местах отдыха. Патрули, полицейских и дружинников я прошу учесть это в своей работе. Не нужно останавливать семьи и одиноких людей, а вот к уличным компаниям должны быть вопросы и штрафы", - сказал Жвачкин.

Также глава региона сообщил, что в течение двух недель планируется возобновить работу предприятий общественного питания, которые сейчас работают в формате "на вынос". "Надеюсь, до конца мая - начала июня с соблюдением всех дополнительных санитарно-эпидемиологических мер мы откроем для посетителей библиотеки, музеи, а также автошколы и некоторые другие учреждения", - добавил губернатор.